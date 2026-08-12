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مسرحية "الهاربات" على ركح بوقرنين : حين يكون التضامن طريقًا للنجاة

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Bookmark article    Publié le Mercredi 12 Août 2026 - 14:47 قراءة: 0 د, 38 ث
      
تابع جمهور الدورة الرابعة والأربعين لمهرجان بوڨرنين الدولي، مساء أمس الثلاثاء 11 أوت، مسرحية «الهاربات» تأليف وإخراج وفاء الطبوبي.
ويجمع هذا العمل الذي كان افتتح أيضا الدورة الستين لمهرجان الحمامات الدولي، خمس نساء ورجلًا داخل محطة غامضة، حيث يتحوّل انتظار حدث لا يأتي إلى مواجهة مع الخوف والتهميش وهشاشة الواقع.
وعلى امتداد نحو تسعين دقيقة، جسّد الممثلون شخصيات من فئات اجتماعية مختلفة، تتقاطع مصائرها رغم تنوّع تجاربها.

وقد أسهمت السينوغرافيا الرمزية والإضاءة وحركة الأجساد في التعبير عن حالات القلق والتيه، فيما أبقت النهاية المفتوحة مجالًا للأمل، مؤكدة أن النجاة لا تتحقق بصورة فردية، بل تبدأ بالتضامن والتوجّه نحو الآخر.
و«الهاربات» إنتاج مشترك بين المسرح الوطني التونسي وشركة الأسطورة للإنتاج، بدعم من وزارة الشؤون الثقافية، وقد سبق أن حصدت جوائز في عدد من أبرز المهرجانات المسرحية العربية والتونسية.
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