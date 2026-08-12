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باجة: اطلاق مبادرة توحيد مسار ريادة الاعمال النسائية من الفكرة الى ما بعد الانجاز بمناسبة الاحتفال بعيد المراة

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Bookmark article    Publié le Mercredi 12 Août 2026 - 14:08 قراءة: 0 د, 51 ث
      
تم مساء امس الثلاثاء بمقر ولاية باجة، اطلاق مبادرة توحيد مسار ريادة الاعمال النسائية من الفكرة الى ما بعد الإنجاز، وذلك في اطار احتفال المندوبية الجهوية للمراة بالعيد الوطنى للمراة .
كما تم بالمناسبة تكريم 13 امراة في نطاق برنامج "ناجحات في بلادى 4" من النساء اللواتي تميزن بعطائهن في قطاعات الصحة والرياضة والثقافة وريادة الاعمال ومن المجتمع المدنى وتوزيع 7 اشعارات لصاحبات مبادرات استثمار في مجالات متعددة بتمويلات تتراوح بين 10 و15 الف دينار للمشروع الواحد.
وافاد المندوب الجهوى للمراة والاسرة والطفولة عبد الحكيم المكي صحفية وكالة تونس افريقيا للانباء، بانه تم تركيز مبادرة توحيد مسار الاعمال النسائية بالجهة في مرحلة اولى بمدينة باجة ليتم تعميمها خلال كامل السنة الجارية على كل المعتمديات.

وبين ان من مميزات هذه المبادرة انها تجمع كل الحلقات من الفكرة الى الإنجاز وتشمل التاطير والتسويق والتمويل والتكوين لنساء الجهة بين 18 و56 سنة، كما انها تتميز بالتعامل والتعاون بين كل الأطراف والإدارات المتدخلة في الاعمال والاستثمار ومن شانها دعم المبادرات النسائية وتشغيل المراة ودعم مكانها في مجالات مختلفة وتعزيز دورها في الاقتصادى.
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