اليوم الاربعاء اعلان النتائج النهائية للمناظرات الوطنية للتكوين الهندسي دورة 2026

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ نشرته عبر صفحتها الرسمية، أنه سيتم اليوم الأربعاء، انطلاقا من الساعة الواحدة بعد الزوال (13:00)، الإعلان عن النتائج النهائية للطلبة المقبولين في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي لدورة 2026.وأفادت الوزارة أن المترشحين بإمكانهم الاطلاع على نتائجهم وتعييناتهم مباشرة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي المخصص للمناظرات concours-ingenieurs.rnu.tn