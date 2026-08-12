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المؤتمر العربي للادخار والثقافة المالية من 7 الى 9 سبتمبر 2026 بمدينة طرابلس الليبية

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Bookmark article    Publié le Mercredi 12 Août 2026 - 13:44 قراءة: 0 د, 59 ث
      
تحتضن العاصمة الليبية طرابلس فعاليات "المؤتمر العربي للادخار والثقافة المالية"، تحت شعار "الذكاء المالي في عصر التقلبات" وذلك من 7 الى 9 سبتمبر المقبل

ويعد هذا الحدث لاقتصادي والمالي منصّة مهنية إقليمية ودورية تنتظم كل سنة في عاصمة عربية لفتح النقاشات الموسعة وتبادل البيانات والخبرات حول آليات تعزيز الثّقافة والتّعليم الماليين ودفع جهود الشمول المالي والخدمات المالية الرقمية الى جانب دعم الادّخار الأسري كركيزة أساسية لتحقيق المرونة والاستقرار الاقتصادي للأسر العربية.


ويهدف المؤتمر إلى رفع الوعي بأهمية الادخار طويل الأجل والتعريف بمنتجات الادخار والحلول الذكية التي تتيحها الصناعة المالية والمصرفية لملاءمة احتياجات المجتمعات المحلية


ومن المنتظر، أن يشارك في هذا الحدث الإقليمي ثلة من الفاعلين الرئيسيين في القطاع الاقتصادي من صناع السياسات والخبراء ورواد القطاع المالي من مختلف الدول العربية والمؤسسات الدولية

ويمثل هذا المؤتمر فرصة لتونس لعرض تجربتها في المجال المصرفي وتشبيك العلاقات مع عديد المصارف والبنوك العربية في عرض المنتوجات والخدمات المالية والمصرفية المستحدثة

وسيتم التطرق خلال أشغال المؤتمر الى جملة من المحاور المتصلة بالثقافة المالية والشمول المالي والخدمات المالية الرقمية الى جانب استشراف مستقبل العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs) والأصول المشفرة وأثر الوعي الرقمي

ويتضمن البرنامج أيضا مسابقات وجوائز متخصصة للباحثين والمؤسسات وصناع المحتوى لتشجيع الابتكار المعرفي والمجتمعي في مجال الثقافة المالية والشمول المالي
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