المؤتمر العربي للادخار والثقافة المالية من 7 الى 9 سبتمبر 2026 بمدينة طرابلس الليبية

تحتضن العاصمة الليبية طرابلس فعاليات "المؤتمر العربي للادخار والثقافة المالية"، تحت شعار "الذكاء المالي في عصر التقلبات" وذلك من 7 الى 9 سبتمبر المقبلويعد هذا الحدث لاقتصادي والمالي منصّة مهنية إقليمية ودورية تنتظم كل سنة في عاصمة عربية لفتح النقاشات الموسعة وتبادل البيانات والخبرات حول آليات تعزيز الثّقافة والتّعليم الماليين ودفع جهود الشمول المالي والخدمات المالية الرقمية الى جانب دعم الادّخار الأسري كركيزة أساسية لتحقيق المرونة والاستقرار الاقتصادي للأسر العربية.ويهدف المؤتمر إلى رفع الوعي بأهمية الادخار طويل الأجل والتعريف بمنتجات الادخار والحلول الذكية التي تتيحها الصناعة المالية والمصرفية لملاءمة احتياجات المجتمعات المحليةومن المنتظر، أن يشارك في هذا الحدث الإقليمي ثلة من الفاعلين الرئيسيين في القطاع الاقتصادي من صناع السياسات والخبراء ورواد القطاع المالي من مختلف الدول العربية والمؤسسات الدوليةويمثل هذا المؤتمر فرصة لتونس لعرض تجربتها في المجال المصرفي وتشبيك العلاقات مع عديد المصارف والبنوك العربية في عرض المنتوجات والخدمات المالية والمصرفية المستحدثةوسيتم التطرق خلال أشغال المؤتمر الى جملة من المحاور المتصلة بالثقافة المالية والشمول المالي والخدمات المالية الرقمية الى جانب استشراف مستقبل العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs) والأصول المشفرة وأثر الوعي الرقميويتضمن البرنامج أيضا مسابقات وجوائز متخصصة للباحثين والمؤسسات وصناع المحتوى لتشجيع الابتكار المعرفي والمجتمعي في مجال الثقافة المالية والشمول المالي