الصناعات المعملية: تحسن تدريجي في مناخ الاستثمار الصناعي خلال النصف الأول من 2026

الصناعات الميكانيكية والكهربائية في الصدارة



تراجع في النسيج والصناعات الكيميائية



أظهرت نتائج المسح نصف السنوي حول وضعية الاستثمار في قطاع الصناعات المعملية، الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، تحسنا تدريجيا في مناخ الاستثمار، مع عودة النشاط الاستثماري إلى مسار النمو بعد فترة من التراجع.وبحسب نتائج المسح، الذي أُجري خلال شهر ماي 2026 وشمل عينة من، ارتفع رصيد آراء رؤساء المؤسسات بشأن تطور الاستثمار الإجمالي إلىخلال النصف الأول من سنة 2026، مقابلخلال النصف الثاني من سنة 2025.وتتوقع المؤسسات مزيدا من التحسن خلال النصف الثاني من السنة، مع إمكانية ارتفاع رصيد الآراء إلىبرزت الصناعات الميكانيكية والكهربائية كأبرز القطاعات الدافعة للنمو، إذ ارتفع رصيد الآراء بشأن الاستثمار فيها منخلال النصف الثاني من سنة 2025 إلىخلال النصف الأول من سنة 2026.كما تبدو آفاق الاستثمار في هذا القطاع إيجابية، حيث تتوقع المؤسسات الصناعية ارتفاع مستوى استثماراتها، مع انتقال رصيد الآراء المتوقع منمع نهاية السنة.وسجل قطاع صناعات مواد البناء والخزف والبلور بدوره تحسنا في مؤشرات الاستثمار، إذ ارتفع رصيد الآراء منأما الصناعات الغذائية والفلاحية، فقد حافظت على نسق مستقر نسبيا، مع استمرار التوقعات الإيجابية، حيث ينتظر أن يرتفع رصيد الآراء منفي المقابل، لم يشمل التحسن جميع القطاعات، إذ سجل قطاع النسيج والملابس والجلد تراجعا في مؤشر الاستثمار، حيث انخفض رصيد الآراء من، مع توقعات بمزيد من التراجع إلىخلال النصف الثاني من سنة 2026.كما تراجع رصيد الآراء في قطاع الصناعات الكيميائية من، فيما تشير التوقعات إلى استقرار مستوى الاستثمار خلال الفترة المقبلة.ويقصد برصيد الآراء الفرق بين نسبة المؤسسات التي تتوقع أو تسجل ارتفاعا في استثماراتها ونسبة المؤسسات التي تشير إلى انخفاضها.ويعتمد المعهد الوطني للإحصاء هذا المؤشر منذ سنة 2001 لرصد تطورات الاستثمار واستشراف توجهاته المستقبلية، استنادا إلى آراء المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين.