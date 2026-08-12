المطارات التونسية تتعزّز بقاطرة دفع للطائرات من الجيل الأحدث

شهد مطار النفيضة الحمامات الدولي خطوة جديدة في مسار تحديث بنيته التحتية، من خلال اقتناء قاطرة دفع للطائرات بدون قضيب سحب من الجيل الأحدث، من طرازوتمثل هذه العملية سابقة في تونس، إذ أصبحت شركةأول شركة لتقديم الخدمات الأرضية في البلاد تعتمد هذا الطراز من المعدات الحديثة، المستخدم في كبرى المطارات والمنصات الجوية الدولية.وتتميز قاطرة الدفع الجديدة بقدرتها على التعامل مع مجموعة واسعة من الطائرات، بدءا من طائراتوصولا إلى الطائرات الضخمة من طراز، كما يمكنها دفع الطائرات إلى الخلف بوزن يصل إلىوبالإضافة إلى أدائها التكنولوجي المتطور، تساهم القاطرة الجديدة في تعزيز السلامة ونجاعة العمليات وتقليص أوقات دوران الطائرات، بما يدعم القدرة التنافسية لمطار النفيضة الحمامات ويعزز جاذبية المطارات التونسية لدى شركات الطيران الدولية.كما يندرج هذا الاستثمار ضمن توجه الشركة نحو تحديث المعدات والانتقال الطاقي، حيث سبق لها خلال السنة الحالية اقتناءداخل قاعة الوصول ولنقل الأمتعة من الطائرات.ومع إدخال أول قاطرة دفع للطائرات من هذا الجيل إلى الخدمة في تونس، تتجه المطارات التونسية إلى الارتقاء بمعايير الخدمات الأرضية الوطنية، بما يعزز مكانة تونس كوجهة عصرية وموثوقة وفعالة ومستدامة.