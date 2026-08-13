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الرصد الجوي ينشر صورا ومقاطع فيديو لكسوف الشمس

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a7d88bb25bca0.31122192_glfhekpjnqimo.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 13 Août 2026 - 08:04 قراءة: 0 د, 26 ث
      
رصدت عدسة كاميرا المعهد الوطني للرصد الجوي المراحل الأولى لكسوف، يوم أمس الأربعاء 08 أوت 2026 خلال التظاهرة التي نظّمها المعهد بالشراكة مع الجمعية التونسية لعلوم الفلك

وتم رصد الظاهرة الفلكية "الكسوف الجزئي للشمس" من هضبة بلحسن الشاذلي بتونس العاصمة . كم نُظّمت اليوم، بمعتمدية سليمان، تظاهرة رصد الكسوف، وذلك بالشراكة مع الجمعية التونسية لعلوم الفلك.



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