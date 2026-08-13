الرصد الجوي ينشر صورا ومقاطع فيديو لكسوف الشمس

رصدت عدسة كاميرا المعهد الوطني للرصد الجوي المراحل الأولى لكسوف، يوم أمس الأربعاء 08 أوت 2026 خلال التظاهرة التي نظّمها المعهد بالشراكة مع الجمعية التونسية لعلوم الفلكوتم رصد الظاهرة الفلكية "الكسوف الجزئي للشمس" من هضبة بلحسن الشاذلي بتونس العاصمة . كم نُظّمت اليوم، بمعتمدية سليمان، تظاهرة رصد الكسوف، وذلك بالشراكة مع الجمعية التونسية لعلوم الفلك.