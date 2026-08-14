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مهرجان الحمامات الدولي: صوفية صادق تختتم الدورة الستين باحتفالية تونسية

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Bookmark article    Publié le Vendredi 14 Août 2026 - 06:50 قراءة: 3 د, 4 ث
      
أسدل الستار ليلة أمس على فعاليات الدورة الستين لمهرجان الحمامات الدولي، التي انتظمت من 11 جويلية إلى 13 أوت، بسهرة للفنانة التونسية صوفية صادق تزامنت مع الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة، فجمعت بين الاحتفاء بالمناسبة وتكريم مسيرة مهرجان بلغ عقده السادس.

واختارت صوفية صادق أن تجعل من سهرة الاختتام موعدا مع جمهورها، الذي غصت به مدارج المسرح، مقدمة باقة من أبرز أغانيها التي رددها الحاضرون معها وتفاعلوا مع إيقاعاتها بالغناء والتصفيق والرقص، ومن بينها "ما نرجعشي" و"مالغربة" و"يا ليل".


ولم تقتصر السهرة على رصيد صوفية صادق الغنائي، إذ انفتحت الفنانة على محطات من الذاكرة الموسيقية التونسية من خلال كوكتال من أغاني صليحة، قبل أن تنتقل إلى الطرب الشرقي عبر مختارات من أعمال أم كلثوم، ثم تعود إلى رصيدها الخاص في تحية لجمهور الحمامات من خلال أغاني "عامل فيا" و"تدلل" و"راني حرت معاك".
وجاء العرض في أجواء احتفالية اتسمت بخفة الروح والبهجة، فكان تحية للمرأة التونسية في عيدها الوطني، واحتفاء بمهرجان الحمامات الذي بلغ دورته الستين، في سهرة جمعت بين استعادة محطات من الذاكرة الغنائية وتقديم أعمال من رصيد الفنانة.

 

تنوع البرمجة وتعدد الأذواق

وبإتمامه ستة عقود، قدم مهرجان الحمامات الدولي خلال هذه الدورة برمجة سعت إلى الجمع بين تنوع الأذواق والاختيارات الفنية، من خلال 32 عرضا فنيا، شهد أغلبها إقبالا جماهيريا لافتا وسجلت العديد من سهراته شبابيك مغلقة.
وتميزت الدورة بتنوع الفئات المستهدفة والأنماط الفنية، إذ راوحت البرمجة بين العروض الشبابية والطربية، وموسيقى العالم، والمسرح والكوريغرافيا، بما أتاح لجمهور مختلف الأجيال والاهتمامات متابعة عروض من مدارس وتجارب فنية متعددة.
وحظيت الموسيقى بالنصيب الأكبر من البرمجة بـ27 عرضا، عكست انفتاح المهرجان على المشهد الموسيقي المغاربي والعربي والعالمي. فحضرت الموسيقى المغاربية من خلال “قناوة ديفزيون” ونجاة عتابو، والموسيقى العربية بأسماء وتجارب من بينها ياسمين حمدان ويارا وجوزيف عطية وغسان يمين وآدم وفرج سليمان ومارسيل خليفة، فيما حملت البرمجة أصواتا وتجارب من إفريقيا والعالم، على غرار ساليف كيتا، وأوركسترا بونافيستا من كوبا، وبيغ دادي من الولايات المتحدة الأمريكية، وبيبي من إسبانيا، وماريزا من البرتغال، وفرقة “ديدوبلومان” من تركيا.
وتنقلت هذه العروض بين أنماط موسيقية مختلفة، من الجاز والموسيقى البديلة إلى الأوركسترا والطرب، مرورا بالتجارب الشبابية، بما منح الدورة مساحات واسعة للتنوع والانفتاح على تجارب موسيقية من مشارب وثقافات متعددة.

الفن التونسي في صدارة البرمجة

وأكد مهرجان الحمامات الدولي، في دورته الستين، حضوره كفضاء رئيسي للفن التونسي، من خلال برمجة 14 عرضا تونسيا، توزعت بين تسعة عروض موسيقية وأربعة أعمال مسرحية وعرض كوريغرافي.
وحضر الفن التونسي في عدد من التجارب الموسيقية والمسرحية والكوريغرافية، من بينها عرض ظافر يوسف “شيراز”، و”نوستلجيكا” لمهدي المولهي، إلى جانب تجارب نو عرجون وسليم عرجون وشكري بوزيان وعطيل معاوي في “بصدى الأطلس”، فضلا عن تجربة نوردو في الراب والبوب، وبثينة نابولي في عرض “دوليشا”.
كما احتلت الأعمال المسرحية مكانة ضمن برمجة الدورة من خلال “الهاربات” و”جاكارندا” و”هوما”، بما يعكس الرهان على حضور المسرح التونسي ضمن أحد أبرز المواعيد الثقافية الصيفية في البلاد.
وبين افتتاح تونسي واختتام تونسي، مع سهرة صوفية صادق، كرست الدورة الستون للمهرجان موقع الفنانين التونسيين ضمن برمجته، بالتوازي مع الانفتاح على تجارب عربية ومغاربية وإفريقية ودولية.
 

جمهور متنوع وتحديات المرحلة المقبلة

وترك الإقبال الجماهيري المسجل خلال مختلف عروض الدورة انطباعا إيجابيا لدى عدد من متابعي المهرجان، الذين اعتبروا أن تنوع البرمجة أتاح الوصول إلى فئات عمرية وذوقية مختلفة، فيما شكل حضور الجمهور في عدد من السهرات، التي بلغت فيها العروض نسبة امتلاء عالية، مؤشرا على تفاعل المتفرجين مع الخيارات الفنية للدورة.
وعقب سهرة الاختتام، عبر عدد من الجمهور لمدير المهرجان نجيب الكسرواي عن ارتياحهم للبرمجة، داعين إلى مواصلة هذا التوجه والمحافظة على مستوى العروض وتنوعها، بما يستجيب لاختلاف الأذواق والانتظارات.
ومع إسدال الستار على الدورة الستين، يظل نجاح هذه الدورة، وما رافقها من إقبال جماهيري وتنوع في الاختيارات الفنية، مسؤولية إضافية أمام إدارة المهرجان لمواصلة تطوير برمجته والحفاظ على موقع مهرجان الحمامات ضمن أبرز المواعيد الثقافية والفنية في تونس، وهو يدخل عقده السابع.
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