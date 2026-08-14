الترجي يعلن رفع العقوبة عن يوسف البلايلي وتأهيله للمشاركة مع الفريق
أعلن الترجي الرياضي التونسي عن رفع العقوبة المسلطة على لاعبه يوسف البلايلي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وذلك إثر قرار صادر عن المحكمة الرياضية.
وبناء على هذا القرار، تم تفعيل العقد الذي سبق أن أمضاه البلايلي مع الترجي الرياضي، ليصبح بذلك مؤهلا للالتحاق بصفوف الفريق والمشاركة في الاستحقاقات القادمة.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قد أصدر في وقت سابق عقوبة بالمنع من اللعب لمدة عام في حق يوسف البلايلي، على خلفية نزاع قانوني مع ناديه السابق أجاكسيو الفرنسي.
وبناء على هذا القرار، تم تفعيل العقد الذي سبق أن أمضاه البلايلي مع الترجي الرياضي، ليصبح بذلك مؤهلا للالتحاق بصفوف الفريق والمشاركة في الاستحقاقات القادمة.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قد أصدر في وقت سابق عقوبة بالمنع من اللعب لمدة عام في حق يوسف البلايلي، على خلفية نزاع قانوني مع ناديه السابق أجاكسيو الفرنسي.
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