الألعاب المتوسطية (تارانتو 2026): قائمة الرياضيين التونسيين في اختصاص كرة اليد للرجال والسيدات

منتخب السيدات



منتخب الرجال



تشارك تونس في دورة الألعاب المتوسطيةفي اختصاص كرة اليد في صنفي الرجال والسيدات.وتقام منافسات كرة اليد خلال الألعاب، التي تحتضنها المدينة الإيطالية، بقصر الرياضة بمدينة فازانو وبقاعة سان جياكومو، خلال الفترة الممتدة من 22 أوت الجاري إلى 1 سبتمبر القادم.تقود، التي ستنال شرف حمل الراية الوطنية التونسية في حفل افتتاح الألعاب إلى جانب لاعب منتخب التايكواندو، المنتخب التونسي للسيدات.وتضم القائمة أيضا كلا منويخوض المنتخب التونسي منافسات الألعاب المتوسطية ضمن مجموعة واحدة في مسابقة كرة اليد للسيدات، إلى جانب منتخباتأما لدى الرجال، فتضم قائمة المنتخب التونسي كلا منوسيتنافس زملاء القائدفي المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات