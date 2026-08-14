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الألعاب المتوسطية (تارانتو 2026): قائمة الرياضيين التونسيين في اختصاص كرة اليد للرجال والسيدات

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Bookmark article    Publié le Vendredi 14 Août 2026 - 09:00 قراءة: 0 د, 57 ث
      
تشارك تونس في دورة الألعاب المتوسطية تارانتو 2026 في اختصاص كرة اليد في صنفي الرجال والسيدات.

وتقام منافسات كرة اليد خلال الألعاب، التي تحتضنها المدينة الإيطالية، بقصر الرياضة بمدينة فازانو وبقاعة سان جياكومو، خلال الفترة الممتدة من 22 أوت الجاري إلى 1 سبتمبر القادم.


منتخب السيدات

تقود سندس حشانة، التي ستنال شرف حمل الراية الوطنية التونسية في حفل افتتاح الألعاب إلى جانب لاعب منتخب التايكواندو فراس القطوسي، المنتخب التونسي للسيدات.


وتضم القائمة أيضا كلا من أمل بن حسين، بسمة صفر، آمنة الصفاقسي، فدوى عويج، فاطمة البوري، مريم الرزقي، ندى الزلفاني، أميمة دردور، رحمة كريز، رؤى مقدم، رؤوى بويدة، سلمى بن حسين وسمية بالحاج.

ويخوض المنتخب التونسي منافسات الألعاب المتوسطية ضمن مجموعة واحدة في مسابقة كرة اليد للسيدات، إلى جانب منتخبات الجزائر واليونان وإيطاليا وكوسوفو ومقدونيا الشمالية.

منتخب الرجال

أما لدى الرجال، فتضم قائمة المنتخب التونسي كلا من علي بن نوة، إلياس برجي، فهد درغام، حمزة البحري، حسين بن سوسية، إياد الشتالي، مهدي تبر، محمد زردوم، محمد فتح الله، محمد شبشوب، محمد آسر المثلوثي، محمد جهاد عليات، محمد رائد الحفار، محمد ريان بن فرج ومصطفى جمور.

وسيتنافس زملاء القائد مهدي تبر في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الجزائر واليونان وقبرص.
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