إسبانيا: 530 شخصا طلبوا المساعدة الطبية بعد كسوف الشمس
ذكر موقع Infobae الإخباري أن 530 شخصا في إسبانيا توجهوا لطلب المساعدة الطبية عقب كسوف الشمس الكلي الذي شهدته البلاد مساء 12 أوت الجاري.
وأوضح الموقع أن أكثر من 530 شخصا طلبوا المساعدة الطبية في 11 إقليما ذاتيا، مشيرا إلى أن الشكاوى تركزت أساسا حول الشعور بـعدم ارتياح في العينين.
وشهدت مناطق من نصف الكرة الشمالي للأرض، مساء 12 أوت، كسوفا كليا للشمس، حيث أمكن مشاهدة الشمس محجوبة بالكامل بفعل مرور القمر أمامها في كل من غرينلاند وآيسلندا والبرتغال وإسبانيا، فيما بلغت نسبة حجب القرص الشمسي بين 85 و95 بالمائة في عدد من المدن الكبرى بأوروبا الغربية.
وأثار الكسوف اهتماما واسعا، باعتباره أول كسوف كلي للشمس يمكن مشاهدته في أوروبا القارية منذ عام 1999، ما دفع أعدادا كبيرة من المواطنين إلى متابعة الظاهرة الفلكية.
وأوضح الموقع أن أكثر من 530 شخصا طلبوا المساعدة الطبية في 11 إقليما ذاتيا، مشيرا إلى أن الشكاوى تركزت أساسا حول الشعور بـعدم ارتياح في العينين.
وشهدت مناطق من نصف الكرة الشمالي للأرض، مساء 12 أوت، كسوفا كليا للشمس، حيث أمكن مشاهدة الشمس محجوبة بالكامل بفعل مرور القمر أمامها في كل من غرينلاند وآيسلندا والبرتغال وإسبانيا، فيما بلغت نسبة حجب القرص الشمسي بين 85 و95 بالمائة في عدد من المدن الكبرى بأوروبا الغربية.
وأثار الكسوف اهتماما واسعا، باعتباره أول كسوف كلي للشمس يمكن مشاهدته في أوروبا القارية منذ عام 1999، ما دفع أعدادا كبيرة من المواطنين إلى متابعة الظاهرة الفلكية.
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