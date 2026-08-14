إسبانيا: 530 شخصا طلبوا المساعدة الطبية بعد كسوف الشمس

ذكر موقعالإخباري أن 530 شخصا في إسبانيا توجهوا لطلب المساعدة الطبية عقب كسوف الشمس الكلي الذي شهدته البلاد مساء 12 أوت الجاري.وأوضح الموقع أن أكثر من 530 شخصا طلبوا المساعدة الطبية في، مشيرا إلى أن الشكاوى تركزت أساسا حول الشعور بـوشهدت مناطق من نصف الكرة الشمالي للأرض، مساء 12 أوت، كسوفا كليا للشمس، حيث أمكن مشاهدة الشمس محجوبة بالكامل بفعل مرور القمر أمامها في كل من، فيما بلغت نسبة حجب القرص الشمسي بين 85 و95 بالمائة في عدد من المدن الكبرى بأوروبا الغربية.وأثار الكسوف اهتماما واسعا، باعتباره أول كسوف كلي للشمس يمكن مشاهدته في أوروبا القارية منذ عام 1999، ما دفع أعدادا كبيرة من المواطنين إلى متابعة الظاهرة الفلكية.