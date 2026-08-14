مدنين: خروج حافلة تابعة لوكالة اسفار ليبية عن الطريق دون تسجيل ضحايا بشرية

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جد صباح اليوم الجمعة، حادث انزلاق وخروج حافلة تابعة لوكالة اسفار ليبية عن الطريق في اتجاه تونس العاصمة بالطريق السيارة على مستوى النفاتية، مخلفا اصابات طفيفة في صفوف المسافرين، بين رضوض وكدمات وجروح وحالات فزع لحوالي 22 راكبا من جملة 46 راكبا كانوا على متنها، دون تسجيل ضحايا، وفق مصدر من الحماية المدنية .



واضاف ذات المصدر لصحفية "وات" انه تم نقل 16 مصابا الى مستشفيات بن قردان ومدنين وتسخير 5 سيارات اسعاف (3 سيارات تابعة للحماية المدنية والبقية للصحة عمومية) وشاحنة نجدة الطرقات للتدخل في مكان الحادث.