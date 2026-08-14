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منوبة: ايداع موظف بولاية منوبة السجن من أجل الاستيلاء على معاليم كراء

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Bookmark article    Publié le Vendredi 14 Août 2026 - 11:18 قراءة: 0 د, 53 ث
      
أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، اول امس الأربعاء، بطاقة ايداع بالسجن في حق موظف بولاية منوبة من أجل الاستيلاء على أموال عمومية كانت بيده بمقتضى وظيفه، وفق احكام الفصل 99 من المجلة الجزائية، حسب ما صرح به الناطق الرسمي بالمحكمة محمد ايمن الهمامي لصحفية "وات". 

 يأتي ذلك إثر إذن النيابة العمومية بفتح بحث، بناء على شكايتين متتاليتين تقدمت بهما ولاية منوبة في حق الموظف الذي يشغل خطة وكيل مقابيض بالمجلس الجهوي، ومفادها تعمده الاستيلاء على مبالغ مالية متفاوتة بعنوان معاليم كراء  لمحلات راجعة للمجلس.


 وقد احالت النيابة العمومية القضية على الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة، التي تولت مباشرة الأبحاث في خصوص الشكايتين والاحتفاظ بالموظف (في اطار المدة القانونية) ثم عرضه على النيابة التي اذنت بفتح بحث تحقيقي في القضيتين وتم اتخاذ قرار الإيداع بالسجن بعد استنطاق المشتبه به، وفق ذات المصدر. 


 وبينت تفاصيل القضيتين ان متسوغين بطبربة وبرج العامري (احدها متسوغ لمحل صناعي) تفطنا لعدم تسوية معاليم الكراء قانونيا ولسنوات وتفاقم الديون رغم القيام بعملية الخلاص والحصول على اذون خلاص، وفق تصريحاتهما، الأمر الذي تطلب فتح تحقيق إداري وايقاف الموظف المشتبه به عن العمل ثم تقديم شكايتين في الغرض. 
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