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مصر.. ارتفاع حصيلة انفجار داخل مول شهير بالقاهرة إلى 3 وفيات و17 مصابا

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Bookmark article    Publié le Vendredi 14 Août 2026 - 12:47 قراءة: 0 د, 48 ث
      
أعلنت وزارة الصحة المصرية، ارتفاع حصيلة الانفجار الذي وقع داخل مول أرابيلا بلازا بمنطقة التجمع الثالث في القاهرة الجديدة، إلى 3 وفيات و17 مصابا.

وأوضحت الوزارة أن فرقها الطبية وهيئة الإسعاف المصرية تعاملت بشكل فوري مع الحادث، حيث تم الدفع بـ8 سيارات إسعاف إلى موقع الانفجار، ونقل المصابين إلى عدد من المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة.


وأكدت الوزارة أن المصابين الـ17 يخضعون للمتابعة الطبية، مع استمرار تقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية لهم، مشيرة إلى أن حالتها الصحية ستتم متابعتها وتحديث المعطيات بشأنها تباعا.


كما تقدمت وزارة الصحة والسكان المصرية بخالص التعازي والمواساة إلى عائلات الضحايا الثلاثة الذين لقوا حتفهم جراء الحادث.

وكان دوي انفجار قد سُمع مساء الخميس في منطقة التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة، إثر حادث وقع داخل المول التجاري، قبل أن تندلع النيران بالمكان، حيث تدخلت فرق الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.

وأكدت وزارة الصحة استمرار التنسيق مع مختلف الجهات المعنية ومتابعة تداعيات الحادث، مع رفع درجة الاستعداد في المنشآت الصحية القريبة، إلى حين استكمال المعطيات المتعلقة بالحادث.
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