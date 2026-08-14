المكتب الجامعي: اعتماد تقنية "الفار" منذ الجولة الافتتاحية للبطولة واليوم اجتماع مع ناجي الجويني

اكد بلحسن بالسمرة الناطق الرسمي للجامعة التونسية لكرة القدم، ان مباريات بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم لموسم 2026-2027 ،والتي ستنطلق يومي 22 و 23 اوت الجاري، ستدور بتقنية حكم الفيديو المساعد "الفار"، بداية من الجولة الافتتاحية للسباق.واوضح بالسمرة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الجمعة، ان "اجتماع المكتب الجامعي المقرر مساء اليوم ،سينظر في تركيبة الادارة الوطنية للتحكيم التي سيقترحها المشرف العام على هاته الادارة ناجي الجويني، وستتم المصادقة على التركيبة المقترحة عبر الية التصويت من طرف اعضاء المكتب الجامعي،على ان يتخذ اي قرار باغلبية الاصوات.يذكر انه تم خلال في وقت سابق، التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الجامعة التونسية لكرة القدم و ناجي الجويني، لتولي مهمة المشرف العام على الإدارة الوطنية للتحكيم، في انتظار حسم بعض التفاصيل واستكمال الاتفاق بشكل رسمي.وتجدر الاشارة الى ان الجزائري جمال الحيمودي، قد انسحب من مهامه كمشرف عام على الادارة الوطنية للتحكيم قبل ايام.