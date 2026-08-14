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النادي الافريقي: التعاقد مع المدافع المالي سيمبارا الى غاية 2028

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Bookmark article    Publié le Vendredi 14 Août 2026 - 11:36 قراءة: 0 د, 16 ث
      
اعلن النادي الإفريقي اليوم الجمعة انه اتم إجراءات التعاقد مع المدافع المالي إسماعيل سيمبارا بعقد يمتدّ لموسمين، إلى غاية جوان 2028 حسب ما جاء على الصفحة الرسمية للنادي على شبكة التواصل الاجتماعي.
وسبق للاعب اسماعيل سيمبارا(28 سنة) ويشغل خطة مدافع محوري تقمص زي اندية فوت جينيراسيون السنيغالي ونادي تطوان المغربي ونواذيبو الموريتاني والملعب المالي.
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