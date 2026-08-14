JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 11:36 Tunis

وزير الحرب الأمريكي ينفي التقارير حول الأوضاع المزرية على حاملة "لينكولن"

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a7ee6ec32e7a3.88747441_ifkgmnjhqlpoe.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 14 Août 2026 - 10:57 قراءة: 1 د, 33 ث
      
نفى وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث التقارير حول تردي الأوضاع على متن حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن"، ووصفها بأنها كاذبة.

وكانت تقارير إعلامية كشفت عن محاولات بحارة للقفز من فوق السفينة بسبب تدني الروح المعنوية وطول فترة الانتشار في البحر، في قضية أثارت موجة من الانتقادات في الأوساط السياسية والعسكرية.

أخبار ذات صلة:
مطالب بإقالة هيغسيث بعد تقارير عن تدهور الوضع النفسي لطاقم «يو إس إس أبراهام لينكولن»...

وخلال مقابلة مع قناة "نيوزماكس" لم يتطرق هيغسيث إلى تفاصيل محددة حول نقص الإمدادات أو تلوث المياه أو تدهور الصحة النفسية للطاقم، مكتفيا بالتأكيد على أن وزارة الدفاع توفر كل ما يمكنها تقديمه للسفن والطواقم في جميع الأوقات، معبرا عن احترامه العميق للبحارة الذين يعملون في ظروف قاسية مع عدد محدود من زيارات الموانئ، ومبديا رغبته في عودتهم إلى ديارهم في أقرب وقت.


وتأتي هذه التصريحات في وقت يواجه فيه البنتاغون ضغوطاًمتزايدة بعد أن أبلغت عائلات البحارة قيادة البحرية عن محاولات انتحار متكررة على متن السفينة، وهو ما نفته البحرية رسميا.

لكن التقارير دفعت السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال، عضو لجنة القوات المسلحة، إلى إرسال رسالة إلى هيغسيث والقائم بأعمال وزير البحرية، أعرب فيها عن مخاوفه من أن تصبح الانتشارات الطويلة سمة وليست استثناءً في نموذج القوة البحرية، ومطالباً بتقديم إجابات حول الظروف على متن الحاملة.

وفي السياق ذاته، دعا السيناتور روبن غاليغو إلى تدقيق رسمي في أوضاع الطاقم، وطالب بزيارة غير حزبية للحاملة للوقوف على حقيقة الأوضاع، متها حكومة الرئيس ترامب بعدم الاكتراث بصحة وسلامة الجنود، ومؤكداً أن الكونغرس ملزم بالقيام بدوره في محاسبة الإدارة.

يُذكر أن حاملة الطائرات، التي تضم نحو 5 آلاف جندي، تجاوزت 250 يوما متتاليا في البحر، منها 40 يوماً على الأقل من العمليات القتالية المستمرة لدعم الحرب على إيران، بعد أن أعيد توجيهها إلى الشرق الأوسط في جانفي، وكان من المقرر أن تعود في ماي، لكن لم يُعلن عن موعد عودتها بعد.

المصدر: The Hill
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 334466

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 14 أوت 2026 | 1 ربيع الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:49
19:14
16:10
12:31
05:36
03:59
الرطــوبة:
% 55
Babnet
Babnet35°
34° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-27
37°-27
39°-27
37°-28
36°-27
  • Avoirs en devises 25287,4
  • (12/08)
  • Jours d'importation 99
  • 1 € = 3,37756 DT
  • (12/08)
  • 1 $ = 2,93291 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/08)     2195,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/08)   29941 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio