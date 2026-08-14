وزير الحرب الأمريكي ينفي التقارير حول الأوضاع المزرية على حاملة "لينكولن"

وكانت تقارير إعلامية كشفت عن محاولات بحارة للقفز من فوق السفينة بسبب تدني الروح المعنوية وطول فترة الانتشار في البحر، في قضية أثارت موجة من الانتقادات في الأوساط السياسية والعسكرية.وخلال مقابلة مع قناة "نيوزماكس" لم يتطرق هيغسيث إلى تفاصيل محددة حول نقص الإمدادات أو تلوث المياه أو تدهور الصحة النفسية للطاقم، مكتفيا بالتأكيد على أن وزارة الدفاع توفر كل ما يمكنها تقديمه للسفن والطواقم في جميع الأوقات، معبرا عن احترامه العميق للبحارة الذين يعملون في ظروف قاسية مع عدد محدود من زيارات الموانئ، ومبديا رغبته في عودتهم إلى ديارهم في أقرب وقت.وتأتي هذه التصريحات في وقت يواجه فيه البنتاغون ضغوطاًمتزايدة بعد أن أبلغت عائلات البحارة قيادة البحرية عن محاولات انتحار متكررة على متن السفينة، وهو ما نفته البحرية رسميا.لكن التقارير دفعت السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال، عضو لجنة القوات المسلحة، إلى إرسال رسالة إلى هيغسيث والقائم بأعمال وزير البحرية، أعرب فيها عن مخاوفه من أن تصبح الانتشارات الطويلة سمة وليست استثناءً في نموذج القوة البحرية، ومطالباً بتقديم إجابات حول الظروف على متن الحاملة.وفي السياق ذاته، دعا السيناتور روبن غاليغو إلى تدقيق رسمي في أوضاع الطاقم، وطالب بزيارة غير حزبية للحاملة للوقوف على حقيقة الأوضاع، متها حكومة الرئيس ترامب بعدم الاكتراث بصحة وسلامة الجنود، ومؤكداً أن الكونغرس ملزم بالقيام بدوره في محاسبة الإدارة.يُذكر أن حاملة الطائرات، التي تضم نحو 5 آلاف جندي، تجاوزت 250 يوما متتاليا في البحر، منها 40 يوماً على الأقل من العمليات القتالية المستمرة لدعم الحرب على إيران، بعد أن أعيد توجيهها إلى الشرق الأوسط في جانفي، وكان من المقرر أن تعود في ماي، لكن لم يُعلن عن موعد عودتها بعد.المصدر: The Hill