الجمعة مفتتح شهر ربيع الأول والمولد النبوي الشريف يوم 25 اوت

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أعلن مفتـي الجمهورية التونسية، هشام بن محمود، مساء يوم الخميس، أنّه عملا بالرؤية واستئناسا بالحساب سيكون يوم الجمعة 14 أوت 2026، هو مفتتح شهر ربيع الأول 1448هجري.

وجاء في نص بلاغ صادر عن ديوان الإفتاء، أنه بناء على ذلك، سيوافق يوم المولد النبوي الشريف 12 ربيع الأول 1448 هجري هذا العام، يوم الثلاثاء 25 اوت 2026.