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قبلي: دعم وحدة الانعاش الجراحي بالمستشفى الجهوي باجهزة متطورة لمراقبة الوضع الصحي للمرضى

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Bookmark article    Publié le Vendredi 14 Août 2026 - 13:46 قراءة: 1 د, 7 ث
      
دعمت وزارة الصحة وحدة الإنعاش الجراحي بالمستشفى الجهوي بقبلي بتجهيزات طبية حديثة من شانها ان تضمن ظروفا افضل للتكفل بالمرضى، وفق المدير الجهوي للصحة جوهر المكني.

وأوضح المصدر ذاته صباح اليوم الجمعة لصحفي "وات"، ان هذه التجهيزات تشمل جهازين لمراقبة ومتابعة الوظائف الحيوية للمرضى مجهزين بنظام انذار عند انقطاع تنفّس المريض واشار الى ان هذه الوحدة تحتوي على 4 اسرة للانعاش و5 أجهزة للتنفس الاصطناعي علاوة على جهاز تصوير بالموجات فوق الصوتية "ايكوغرافي" متنقل، وتعتمد هذه الوحدة الملف الرقمي الذي يمكّن من المتابعة الحينية لوضعية المرضى خاصة في ما يتعلق بالفحوصات التكميلية سواء التحاليل او الاشعة او الصور بالمفراس.

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ولفت المكني الى ان وزارة الصحة قد وافقت على تطوير هذه الوحدة عبر انجاز مشروع متكامل للتهيئة والتجهيز يمكّن من اضافة 6 اسرة انعاش، وقد بلغ هذه المشروع مرحلة الدراسات بكلفة تقديرية مخصّصة للبناءات تناهز 575 الف دينار.


وذكر المدير الجهوي للصحة بان هذه الوحدة مخصصة للتكفل بالحالات الجراحية حيث انها تدعم القدرات على انعاش المرضى بعد التدخل الجراحي بما يكرس استراتيجية وزارة الاشراف الرامية الى تطوير الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين خاصة بالجهات الداخلية.
وذكر المكني بان التطور الكبير الذي يشهده النشاط الجراحي بالمستشفى الجهوي بقبلي بات يقتضي تعزيزا لعمليات الإنعاش بعد العمليات، باعتبار ان هذه المؤسسة الصحية أصبحت تؤمن العديد من التدخلات الجراحية النوعية في عديد الاختصاصات في ظل الدعم الذي امنته وزارة الصحة للجهة بالاطارات الطبية الجامعية والتجهيزات المتطورة.
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