الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا: ثلاث حملات تحسيسية لتنظيف الشواطئ وتعزيز الوعي البيئي بقمرت ونابل وسوسة

- تنظم وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، بالشراكة مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا، ثلاث حملات تحسيسية وتوعوية لتعزيز ثقافة المحافظة على نظافة الشواطئ وحماية البيئة البحرية، وذلك تحت شعار "الشط لينا الكل.. ساعة وحدة.. نظفوه".وتنتظم هذه الحملات يوم 16 أوت الجاري بشاطئ قمرت، ويوم 23 أوت بشاطئ نابل، فيما تحتضن مدينة سوسة الحملة الثالثة يوم 26 أوت 2026.وتتضمن التظاهرات، التي تستهدف مختلف أفراد العائلة، حملات لتنظيف الشواطئ وفرز النفايات وتسجيل المعطيات المتعلقة بها في إطار أنشطة مشروع "Adopt a Beach"، إلى جانب أنشطة تحسيسية حول أهمية الحد من النفايات البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتشجيع الفرز من المصدر.كما تشمل الفعاليات، التي تندرج في إطار الحملة الوطنية للتحسيس بنظافة الشواطئ العمومية، أنشطة للتوعية بأهمية النظام البيئي البحري، والتعريف بأهمية السلاحف البحرية والمناطق البحرية والساحلية المحمية.ويتضمن البرنامج أيضا ورشات وأنشطة تفاعلية موجهة إلى الأطفال والشباب، إلى جانب ألعاب وأنشطة ثقافية ورياضية وترفيهية ترمي إلى ترسيخ السلوك البيئي الإيجابي.وتندرج هذه المبادرة، وفق بلاغ صادر الجمعة عن الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا، في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى نشر الوعي البيئي لدى المصطافين، وحماية الشريط الساحلي والتنوع البيولوجي البحري، وتشجيع الممارسات المسؤولة للمحافظة على الشواطئ نظيفة وآمنة.كما تهدف الحملات إلى تعزيز ثقافة المواطنة البيئية والعمل الجماعي، من خلال إشراك المواطنين والعائلات والشباب في أعمال التنظيف والتحسيس، والتأكيد على أن المحافظة على الشواطئ مسؤولية جماعية.ودعت الجهات المنظمة المواطنين إلى المشاركة في هذه الحملات رفقة عائلاتهم وأصدقائهم، والمساهمة في جعل شواطئ تونس أكثر نظافة واستدامة.