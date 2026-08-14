الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من محاولات اختراق حسابات على الأنترنات

حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية، في بلاغ لها، الجمعة، من تنامي محاولات اختراق حسابات فايسبوك، التي تعتمد على إيهام المستخدم بتلقيه، عن طريق الخطأ، رقم التحقق المرسل إليه، ثم مطالبته بتمكين المتحيل منه عبر اتصال هاتفي أو إرسالية قصيرة أو بريد إلكتروني.ودعت الوكالة، في هذا الإطار، كافة المستخدمين إلى توخي الحذر وعدم تمكين أي طرف من رقم التحقق، باعتبار أن ذلك قد يتيح للمتحيل الولوج إلى حساب المستخدم على فايسبوك وتغيير كلمة العبور الخاصة به.