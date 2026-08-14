وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تشارك في المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الاعمال النسائية

شاركت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد في المبادرة الوطنية لوزارة الاسرة والمراة والطفولة وكبار السن لتوحيد مسار ريادة الاعمال النسائية التي انطلقت يوم 10 أوت الجاري وتتواصل على امتداد سنة كاملة بمختلف ولايات الجمهوريةومثّلت هذه المشاركة مناسبة هامة للتعريف بخدمات الوكالة المتمثلة في آليات وحوافز الاستثمار والامتيازات المتاحة وإجراءات ومراحل التصريح بالاستثمار وبرامج التكوين والمرافقة والإحاطة وخدمات محضنةالمؤسسات وبرامج الاحتضان والإيواءكما تهدف الى التواصل المباشر مع النساء صاحبات الأفكار والمشاريع والاستماع إلى تطلعاتهن والإجابة عن استفساراتهن، بما يساهم في تقريب المعلومة والخدمات ودعم الانتقال من الفكرة إلى المشروع.وأكدت الوكالة من خلال مشاركتها في هذه المبادرة انخراطها المتواصل في دعم المرأة المبادرة ومرافقتها في مختلف مراحل احداث المشروع بما يساهم في تعزيز ريادة الاعمال النسائيةيشار، الى أن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن كانت قد أطلقت يوم الاثنين 10 أوت الجاري " المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية: من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز" تحت شعار "من أجل ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة". وذلك في اطار الاحتفال بالعيد الوطني للمراة التونسية وانسجاما مع التوجهات الوطنية الرامية الى تعزيز التمكين الاقتصادي للمراة وتشجيعها على المبادرة والاستثماروتهدف هذه المبادرة الى توحيد خدمات هياكل المساندة والتمويل والتكوين والإدارات العمومية في مسار واحد موحد ومساعدة النساء والفتيات صاحبات الأفكار من مرحلة بلورة الفكرة، مروراً بدراسة الجدوى وتكوين الملفات وصولا إلى التسويق وما بعد الإنجاز.