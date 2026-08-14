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وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تشارك في المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الاعمال النسائية

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Bookmark article    Publié le Vendredi 14 Août 2026 - 15:45 قراءة: 1 د, 5 ث
      
شاركت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد في المبادرة الوطنية لوزارة الاسرة والمراة والطفولة وكبار السن لتوحيد مسار ريادة الاعمال النسائية التي انطلقت يوم 10 أوت الجاري وتتواصل على امتداد سنة كاملة بمختلف ولايات الجمهورية

ومثّلت هذه المشاركة مناسبة هامة للتعريف بخدمات الوكالة المتمثلة في آليات وحوافز الاستثمار والامتيازات المتاحة وإجراءات ومراحل التصريح بالاستثمار وبرامج التكوين والمرافقة والإحاطة وخدمات محضنة

المؤسسات وبرامج الاحتضان والإيواء

كما تهدف الى التواصل المباشر مع النساء صاحبات الأفكار والمشاريع والاستماع إلى تطلعاتهن والإجابة عن استفساراتهن، بما يساهم في تقريب المعلومة والخدمات ودعم الانتقال من الفكرة إلى المشروع.


وأكدت الوكالة من خلال مشاركتها في هذه المبادرة انخراطها المتواصل في دعم المرأة المبادرة ومرافقتها في مختلف مراحل احداث المشروع بما يساهم في تعزيز ريادة الاعمال النسائية

يشار، الى أن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن كانت قد أطلقت يوم الاثنين 10 أوت الجاري " المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية: من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز" تحت شعار "من أجل ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة". وذلك في اطار الاحتفال بالعيد الوطني للمراة التونسية وانسجاما مع التوجهات الوطنية الرامية الى تعزيز التمكين الاقتصادي للمراة وتشجيعها على المبادرة والاستثمار

وتهدف هذه المبادرة الى توحيد خدمات هياكل المساندة والتمويل والتكوين والإدارات العمومية في مسار واحد موحد ومساعدة النساء والفتيات صاحبات الأفكار من مرحلة بلورة الفكرة، مروراً بدراسة الجدوى وتكوين الملفات وصولا إلى التسويق وما بعد الإنجاز.
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