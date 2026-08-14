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المعهد العربي لحقوق الانسان يعلن عن فتح باب الترشح لانجاز دراسة ميدانية حول احتياجات التكوين والمهن الواعدة

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Bookmark article    Publié le Vendredi 14 Août 2026 - 16:14 قراءة: 0 د, 45 ث
      
أعلن المعهد العربي لحقوق الإنسان، بالشراكة مع DVV International تونس، عن فتح باب الترشح لإنجاز دراسة ميدانية حول الاحتياجات التدريبية والمهن الواعدة والمهارات الحياتية بأحياء حي هلال والسيدة والملاسين والمناطق المجاورة.

وأشار المعهد، بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" ، الى أن باب الترشح مفتوح أمام الخبراء بصفة فردية أوضمن فرق لإنجاز دراسة ترابية تركز على تحديد الاحتياجات في مجال التكوين والتدريب، ورصد المهن والاختصاصات الواعدة، إلى جانب تشخيص المهارات الحياتية التي تستوجب التطوير لدى سكان المناطق المعنية.


وتهدف الدراسة إلى توفير معطيات ميدانية حول واقع هذه الأحياء واحتياجاتها في مجالات التكوين والتشغيل وتنمية المهارات، بما يساعد على بلورة تدخلات وبرامج تستجيب للخصوصيات المحلية وللحاجيات الفعلية للفئات المستهدفة.


ودعا المعهد، الراغبين في الترشح إلى الاطلاع على الشروط المرجعية الخاصة بالدراسة وإرسال ملفاتهم بالبريد الإلكتروني

وقد حدد آخر أجل لقبول الترشحات يوم 20 أوت 2026.

وتندرج هذه الاستشارة في إطار الشراكة القائمة بين المعهد العربي لحقوق الإنسان وDVV International تونس.
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