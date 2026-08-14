الترجي الرياضي - عقد بثلاثة مواسم للبرازيلي لوكاس ريبيرو

اعلن الترجي الرياضي التونسي اليوم الجمعة عن انهاء كافة الاجراءات المتعلقة بالتعاقد مع البرازيلي لوكاس ريبيرو لمدة ثلاثة مواسم ليكون على ذمة الفريق الى غاية جوان 2029ويبلغ ريبيرو 27 سنة من العمر ويشغل خطة مهاجم وسبق له اللعب بالخصوص في فريق صنداونز الجنوب افريقي.وكان فريق الاحمر والاصفر افاد في وقت سابق برفع العقوبة المسلطة عن الجزائري يوسف البلايلي وتفعيل العقد الذي سبق ان امضاه مع النادي ليصبح مؤهلا لتعزيز الصفوف .يذكر ان الترجي الرياضي كان عزز رصيده البشري في الميركاتو الصيفي بعدة لاعبين من بينهم البيروفي خيسوس كاستيلو وعادل بالطيب ومحمد الحاج محمود والكامروني مونييبي ورائد الشيخاوي.ويستهل الترجي الرياضي بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم باستضافة النجم الساحلي يوم الاحد 23 اوت الجاري.