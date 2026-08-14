عيد المرأة: فريق نسائي من الديوانة يتولى إجراءات رخص جولان السيارات على الرحلات البحرية

تزامنا مع إحياء عيد المرأة الموافق لـ 13 أوت من كل سنة، تولى فريق نسائي بالكامل من الديوانة التونسية إنجاز الإجراءات الديوانية الخاصة بمنح رخص جولان السيارات للمسافرين القادمين على متن الرحلات البحرية الرابطة بين مرسيليا /تونس وجنوة /تونس ، وذلك على متن البواخر التابعة للشركة التونسية للملاحة.وعلى متن باخرتي "تانيت" و"قرطاج"، اضطلع هذا الفريق النسائي بمهام ميدانية تتطلب السرعة والدقة، بهدف ضمان انسياب حركة المسافرين وسياراتهم فور وصولهم إلى ميناء حلق الوادي.وتندرج هذه العملية في إطار إبراز حضور المرأة التونسية في سلك الديوانة ودورها في مختلف مجالات العمل الإداري والميداني والعملياتي، وقدرتها على تحمل المسؤوليات بمختلف مستوياتها وفي ظروف ومواقع عمل متنوعة، بما في ذلك مجالات كانت في السابق حكرا على الرجال.وأكدت الإدارة العامة للديوانة، بهذه المناسبة، تقديرها لما تبذله نساء الديوانة من جهود من أجل أداء المهام الموكولة إليهن بمختلف مناطق الجمهورية ونقاط العبور الحدودية، متوجهة إليهن بتحية شكر وعرفان وإلى جميع النساء التونسيات بمزيد التألق والتميز.