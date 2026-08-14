وزارة التعليم العالي: تمديد آجال تقديم الترشحات للمنح الدراسية بالمؤسسات الجامعية العمومية بالمغرب والجزائر

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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الجمعة عن التمديد في آجال تقديم الترشحات للمنح الدراسية بالمؤسسات الجامعية العمومية بالمغرب والجزائر الى يوم الثلاثاء 18 أوت 2026.



وأضافت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها على صفحتها على فيسبوك ان بامكان الطلبة الذين تعذر عليهم الترشح للمنح الدراسية بالمؤسسات الجامعية العمومية بالمغرب والجزائر في إطار برنامج التبادل الطلابي التونسي المغربي والتونسي الجزائري بعنوان السنة الجامعية 2026- 2027 بالنسبة لحاملي شهادة باكالوريا لسنة 2026، تقديم ترشحاتهم...