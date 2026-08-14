المتلوي: نفوق جماعي لأكثر من 150 رأس غنم

شهدت منذ مساء أمس الخميس 13 أوت، منطقة المزيرعة من معتمدية المتلوي بولاية قفصة حادثة مؤسفة تمثلت في نفوق أكثر من 150 رأس غنم.وحسب المعطيات الأولية فإن حادثة نفوق الأغنام سببها تسمم معوي ناتج عن تغيير مفاجئ في العلف ومياه الشرب وفق ما أفاد به رئيس دائرة الانتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للفلاحة بقفصة كارم التليلي.وأفاد التليلي بانه تم فحص القطيع المقدر بنحو 320 رأساً ومعاينة مكان المرعى مشيرا الي أنه تم سحب عينات من المياه ومن الأعضاء الداخلية للحيوانات النافقة (الكلى، المرارة، والعصارة الهضمية) لإخضاعها للتحليل المخبري وتحديد الأسباب الدقيقة للنفوق".