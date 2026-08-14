سفارة تونس بأبو ظبي تخصص 10 ايام لفائدة الجالية لاستخراج وتجديد وتعويض بطاقات التعريف الوطنية

أفادت السفارة التونسية بأبو ظبي، اليوم الجمعة ، أنه تم ايفاد فريق فني من قبل وزارة الداخلية لتأمين تنظيم أيام لاستخراج وتجديد وتعويض بطاقات التعريف الوطنية لفائدة أفراد الجالية التونسية المقيمة بالامارات لمدة 10 أياموبينت السفارة في بلاغ لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك ، أنه تم تخصيص5 أيام لذلك ، من 1 الى 5 أكتوبر القادم بالنسبة لأبناء الجالية التونسية المقيمة بالدائرة القنصلية التابعة للسفارة لكل من أبو ظبي والعين و المنطقة الغربية.كما تم تخصيص 5 أيام أخرى من يوم 6 أكتوبر الى غاية 10 من نفس الشهر للجالية التونسية المقيمة بباقي الامارات التابعة لدائرة القنصلية العامة بدبيودعت السفارة في بلاغها كافة المهتمين بالانتفاع بهذه الخدمة لاعداد الوثائق المطلوبة حتى يتمكنوا من تقديم مطالبهم لاستخراج بطاقة التعريف الوطنية لأول مرة أو تجديدها أو تعويضها