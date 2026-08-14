مدنين: تظاهرة "المراة والفخار ابداع يحفظ التراث ويصنع المستقبل" ضمن مهرجان الفخار بقلالة احتفالا بعيد المراة

نظّمت الجمعية النسائية بقلالة من ولاية مدنين، مساء امس الخميس، تظاهرة بمناسبة عيد المراة تحت عنوان "المراة والفخار ابداع يحفظ التراث ويصنع المستقبل"، مساهمة منها في فعاليات المهرجان الدولي للفخار، حيث وضعت الاكلات التقليدية في اواني فخارية، من اجل احياء تقاليد مميزة بهذه المنطقة واعترافا بدور المراة في فن الفخار والمحافظة على التراث وتثمين منتجاته والتعرف على بصمة المراة في هذا العالم، وفق رئيسة الجمعية راضية بن عمر.ومثلت التظاهرة فرصة لاستكشاف عالم الفخار وتبادل الخبرات في اطار ورشات مفتوحة ومجانية مثلت تجارب حية في تشكيل الفخار واتاحت الفرصة لملامسة الطين وتشكيل منتجات خزفية باعتماد تقنية جديدة كهربائية عوضت التقنية التقليدية في صناعة الفخار باعتماد الارجل، فاستمتع المشاركون خاصة مع رؤية القطع المنجزة معروضة تولت لجنة تحكيم من حرفيين في الفخار تقييمها.ارادت الجمعية من خلال هذه التظاهرة ان تشجع على ممارسة حرفة الفخار والدعوة الى الاقبال والحفاظ عليها لتبقى شاهدا على تاريخ متاصل وعلامة مميزة بمنطقة تقوم في ابرز انشطتها على صناعة الفخار، وفق راضية بن عمر.تفاعل الجميع بمقر معرض المنتوجات التقليدية بقلالة، مع فعاليات تظاهرة المراة والفخار، حيث خاض اغلبهم تجربة فريدة وجديدة اخذتهم الى سحر عالم الفخار وجماله وما يوفره من مساحة من التحرر والخيال والمتعة، وفق احدى المشاركات.وادخلت التظاهرة حركية كبيرة على المعرض في امسية جمعت نساء ورجالا كبارا وصغارا حول الفخار وقادتهم في رحلة جمال وفن مع الفخار، فخلقت الفرجة والفرح.