ديوان الخدمات الجامعية للشمال يدعو الطلبة الجدد الى التسجيل انطلاقا من 20 اوت 2026 للانتفاع بالسكن الجامعي

دعا ديوان الخدمات الجامعية للشمال، الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة الباكالوريا 2026 والموجهين إلى المؤسسات التعليمية بولايات الشمال (تونس، أريانة، بن عروس، منوبة، الكاف، جندوبة، باجة، بنزرت، سليانة زغوان ونابل) والراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي، إلى الولوج انطلاقا من يوم الخميس 20 أوت الجاري إلى الفضاء الخاص بالطالبوأفاد الديوان، في بلاغ له، نشر بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" ، الاربعاء 12 أوت 2026، بأن العملية تكون بإنشاء حساب خاص وتسجيل مطلب سكن جامعي عن بعدوأكد، أنه يتعين على الراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي عند تعمير المطلب تحديد ولاية إقامة الولي وبقية المعطيات بكل دقة، على أن لا يتجاوز سن الطالب 26 سنة بتاريخ غرة سبتمبر 2026.وسيتم، الإعلان عن نتائج المطالب المسجلة حسب رزنامة تقديم مطالب السكن الجامعي وتواريخ الإعلان عن نتائج التوجيه إلى مؤسسات الإيواء 2027/2026 وفق ذات البلاغ .