بطولة الرابطة الاولى: نجم المتلوي يعلن عدم قدرته خوض المباريات بسبب الغياب التام للدعم

اعلنت الهيئة المديرة لنجم المتلوي اليوم الجمعة، عن عدم قدرة فريق اكابر كرة القدم، خوض مباريات بطولة الرابطة المحترفة الاولى موسم 2026-2027 التي ستنطلق يومي 22 و 23 اوت الجاري بسبب الغياب التام للدعم المالي.واوضحت الهيئة المديرة للفريق، في بلاغ عبر صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي، "ان سبب القرار المتخذ يعود الى الغياب التام للدعم المالي منذ الموسم الفارط، وتخلي سلط الاشراف والمؤسسات الداعمة عن التزاماتها تجاه النادي لمدة اكثر من 10 اشهر".واستنكرت الهيئة المديرة لنجم المتلوي بشدة، التهميش الممنهج وعرقلة مسيرة النادي، بحرمانه من ابسط مقومات الاعدادا للموسم الرياضي الجديد حسب نص البلاغ.واكد البلاغ ان القرار المتخذ املته الازمة المالية الخانقة، و نفاد كل الحلول الودية لتامين بداية الموسم الجديد .يذكر ان نجم المتلوي يستضيف بمناسبة الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم النادي الافريقي بملعب المتلوي يوم الاحد 23 اوت الجاري انطلاقا من الساعة الرابعة و النصف زوالا (س 16 و30 دق) .