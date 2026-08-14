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منزل عبد الرحمان: الشروع في تسريح الغاز الطبيعي لفائدة المتساكنين والمدرسة الوطنية للمهندسين

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Bookmark article    Publié le Vendredi 14 Août 2026 - 17:35 قراءة: 1 د, 57 ث
      
انطلقت اليوم الجمعة بمنطقة منزل عبد الرحمان من معتمدية منزل جميل بولاية بنزرت، عملية تسريح الغاز الطبيعي لفائدة متساكني المنطقة والمدرسة الوطنية للمهندسين بمنزل عبد الرحمان، وذلك وفق المعايير الفنية المعتمدة وإجراءات السلامة والأمن الصناعي.

وأشرف والي بنزرت سالم بن يعقوب على عملية الشروع في استغلال شبكة توزيع الغاز الطبيعي، مؤكدا الأهمية التنموية والاجتماعية للمشروع الوطني لربط ولاية بنزرت بالغاز الطبيعي، وما يمكن أن يوفره من تحسين لجودة الخدمات وتطوير للبنية التحتية الطاقية بالجهة.


وأكد الوالي، بحضور الكاتب العام لولاية بنزرت عبد اللطيف حميد ومعتمد منزل جميل محمد بن جدو وإطارات وأعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز، أهمية الجهود المبذولة من مختلف الهياكل الجهوية والمحلية والمركزية لاستكمال المشروع ووضع الشبكة قيد الاستغلال.


شبكة تمتد على 7 كلم

وأفاد مدير إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز ببنزرت، أنيس السعيدي، بأن عملية تسريح الغاز الطبيعي تمت عبر شبكة توزيع تمتد على حوالي 7 كلم، انطلاقا من محيط القطب التكنولوجي وصولا إلى الموقع المعروف باسم «صعدة الشرف»، على أن تتواصل تباعا عملية تسريح الغاز بالأنهج الفرعية للمنطقة.

وأضاف أن أكثر من 40 حريفا تم ربطهم بالشبكة الخارجية، على أن يستكملوا من جانبهم الشبكات الداخلية لمساكنهم قبل الشروع في تزويدهم مباشرة بالغاز الطبيعي، على غرار ما تم إنجازه بالمدرسة الوطنية للمهندسين.

وأكد أن الشركة جاهزة لتسريح الغاز لفائدة بقية المتساكنين والمؤسسات، بعد استكمال الإجراءات الإدارية والفنية المطلوبة.

وأشار إلى أنه من المنتظر أن تنطلق خلال سبتمبر 2026 أشغال تزويد منطقتي منزل جميل والعالية بالغاز الطبيعي تباعا.

مشروع يشمل 14 منطقة بلدية

ويشمل مشروع ربط ولاية بنزرت بالغاز الطبيعي 14 منطقة بلدية موزعة على معتمديات جرزونة ومنزل جميل والعالية ورأس الجبل وغار الملح وماطر ومنزل بورقيبة وبنزرت الجنوبية وبنزرت الشمالية.

وتتواصل حاليا أشغال تركيز الشبكة الرئيسية لنقل الغاز بكل من جرزونة ورأس الجبل وغار الملح، على أن يتم استكمالها في غضون نهاية السنة الجارية، وفق المعطيات المقدمة خلال المناسبة.

أما المرحلة الثانية فتشمل مد الشبكات الرئيسية لنقل الغاز بمعتمديات ماطر ومنزل بورقيبة وبنزرت الجنوبية وبنزرت الشمالية، حيث تتواصل المتابعة الميدانية والقطاعية لاستكمال الأشغال وضمان استكمال المشروع في مختلف مراحله.

وينتظر أن يساهم المشروع في دعم الاستثمار الصناعي والتشغيل والتنمية المحلية والجهوية، إلى جانب تعزيز البنية التحتية لشبكة نقل الغاز الطبيعي في الشمال والاستجابة لحاجيات المستثمرين والباعثين والمتساكنين.

وتبلغ الكلفة الجملية لمشروع ربط ولاية بنزرت بالغاز الطبيعي 135 مليون دينار، ويتضمن في مختلف مراحله مد أنابيب من الفولاذ بطول يقارب 290 كلم، إلى جانب تركيز محطات للربط وخزانات للتوزيع وغيرها من المنشآت والتجهيزات الفنية.
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