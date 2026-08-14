تونس: العجز التجاري الطاقي يرتفع إلى 7 مليارات دينار موفى جوان 2026

ارتفع العجز التجاري الطاقي في تونس بنسبة 35 بالمائة إلى موفى جوان 2026، ليبلغ نحومقابل 5.175 مليارات دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، وفق معطيات المرصد الوطني للطاقة والمناجم.وتزامن ارتفاع العجز مع زيادة قيمة صادرات قطاع الطاقة بنسبةمقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، مقابل ارتفاع قيمة الواردات بنسبة، فيما لم تتجاوز نسبة تغطية الواردات بالصادرات 18 بالمائة.ويأتي تفاقم العجز التجاري الطاقي في ظل تراجع الموارد الوطنية من الطاقة الأولية بنسبة، لتبلغ 1.615 مليون طن مكافئ نفط إلى موفى جوان 2026، مقابل ارتفاع الطلب الجملي على الطاقة الأولية بنسبةليصل إلى 4.744 ملايين طن مكافئ نفط.وفي المقابل، ارتفع الطلب على المواد البترولية بنسبةخلال الأشهر الستة الأولى من السنة الحالية، في حين تراجع الطلب على الغاز الطبيعي بنسبةوتعكس هذه المؤشرات استمرار الضغط على التوازنات الطاقية في تونس، في ظل ارتفاع الحاجيات الوطنية من الطاقة وتراجع الموارد المحلية من المحروقات.