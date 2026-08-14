بلدية تونس: جلسة عمل لمتابعة تقدّم إنجاز مشاريع التنمية ذات الاعتمادات المحالة

انعقدت صباح اليوم الجمعة بقصر البلدية بالقصبة، جلسة عمل خصّصت لمتابعة تقدّم إنجاز مشاريع التنمية ذات الاعتمادات المحالة والمتعهّدة بها بلدية تونس بمختلف الدوائر البلدية والوقوف على مدى تقدّم مختلف المشاريع المبرمجة.كما بحثت هذه الجلسة التي أشرفت عليها المكلفة بتسيير بلدية تونس سماح دلدول، بحضور الإطارات والمصالح البلدية المعنية وممثلين عن المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بتونس، السبل الكفيلة بتسريع نسق إنجاز هذه المشاريع وتذليل الصعوبات والإشكاليات المطروحة.كما تم التأكيد، وفق بلاغ لمصالح الاعلام بالبلدية، على أهمية مزيد التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة ومتابعة تنفيذ المشاريع وفق الآجال والبرامج المحددة بما يساهم في حسن استغلال الاعتمادات المرصودة ودعم البنية التحتية والمنشآت الشبابية والرياضية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.