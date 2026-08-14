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إيران... هجوم على سفينتين إماراتيتين في هرمز وواشنطن ترسل حاملة طائرات للمنطقة

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Bookmark article    Publié le Vendredi 14 Août 2026 - 07:04 قراءة: 1 د, 1 ث
      
في اليوم الـ58 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد 167 يوما من اندلاع الحرب، تواصلت التطورات المرتبطة بمضيق هرمز والتوترات الإقليمية، وسط تصاعد المخاوف بشأن أمن الملاحة والتحركات العسكرية في المنطقة.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن شركة «أدنوك» تأكيدها تعرض سفينتين تابعتين لها لهجوم أثناء عبورهما مضيق هرمز.


وفي المقابل، قال قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي عظمائي إن مضيق هرمز مغلق، مؤكدا أن «لا تغيب أي حركة فيه عن أعين قواتنا».


وفي تطور عسكري، نقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤولين أمريكيين أن الجيش الأمريكي فقد ما لا يقل عن 45 طائرة مسيّرة من طراز إم كيو-9، أي نحو 25 بالمائة من أسطوله، خلال الحرب مع إيران.

وفي ما يتعلق بالتحركات العسكرية الأمريكية في المنطقة، قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن إرسال حاملة الطائرات «جورج واشنطن» إلى الشرق الأوسط يأتي في إطار عملية مداورة، لتحل محل إحدى حاملتي الطائرات المنتشرتين حاليا في المنطقة.

وعلى الجبهة اللبنانية، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، خلال زيارة إلى جنوب لبنان، عزمه إبقاء القوات الإسرائيلية في المناطق التي تحتلها إسرائيل في الجنوب اللبناني، وكذلك في سوريا وقطاع غزة.

وردا على ذلك، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن حديث وزير الدفاع الإسرائيلي عن بقاء القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان «غير مقبول»، معتبرا أنه يناقض اتفاق الإطار.
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