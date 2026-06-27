تسجيل رجّة أرضية بقوة 3.3 درجات جنوب قعفور من ولاية سليانة

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أن محطات رصد الزلازل التابعة له سجلت، اليوم السبت 27 جوان 2026، رجّة أرضية على الساعة التاسعة و44 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي.وأوضح المعهد، في بلاغ له ، أن قوة الرجّة بلغت 3.3 درجات على سلم ريشتر، مشيرا إلى أن التحاليل الأولية حددت مركزها عند خط عرض 36.21 درجة وخط طول 9.34 درجة، وذلك بمنطقة جنوب قعفور من ولاية سليانة.