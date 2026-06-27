مونديال الوسطيات لكرة اليد: تونس تحقق فوزها الأول على الصين تايبيه وتواصل مشوارها في كأس رئيس الاتحاد الدولي
حقق المنتخب التونسي لكرة اليد للوسطيات (تحت 20 عاما) فوزه الأول في بطولة العالم المقامة بالصين، بعد تغلبه فجر السبت على منتخب الصين تايبيه بنتيجة 30-17 (الشوط الأول 16-6)، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السابعة في الدور التمهيدي.
وكان المنتخب التونسي قد استهل مشاركته بخسارتين أمام بولونيا بنتيجة 22-26، ثم أمام المجر بنتيجة 24-32.
وبهذا الفوز، أنهى المنتخب التونسي الدور الأول في المركز الثالث برصيد نقطتين، خلف كل من المجر وبولونيا اللتين ضمنت كل منهما التأهل إلى الدور الرئيسي برصيد 4 نقاط، فيما تذيل منتخب الصين تايبيه ترتيب المجموعة دون رصيد.
وتنص لوائح البطولة على تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني في كل مجموعة إلى الدور الرئيسي، في حين تنتقل المنتخبات التي تحتل المركزين الثالث والرابع إلى منافسات كأس رئيس الاتحاد الدولي، حيث سيواصل المنتخب التونسي مشواره في البطولة.
ترتيب المجموعة السابعة:
* المجر: 4 نقاط / تأهلت إلى الدور الرئيسي.
* بولونيا: 4 نقاط / تأهلت إلى الدور الرئيسي.
* تونس: نقطتان / تواصل في كأس رئيس الاتحاد الدولي.
* الصين تايبيه: 0 نقطة / تواصل في كأس رئيس الاتحاد الدولي.
وكان المنتخب التونسي قد استهل مشاركته بخسارتين أمام بولونيا بنتيجة 22-26، ثم أمام المجر بنتيجة 24-32.
وبهذا الفوز، أنهى المنتخب التونسي الدور الأول في المركز الثالث برصيد نقطتين، خلف كل من المجر وبولونيا اللتين ضمنت كل منهما التأهل إلى الدور الرئيسي برصيد 4 نقاط، فيما تذيل منتخب الصين تايبيه ترتيب المجموعة دون رصيد.
وتنص لوائح البطولة على تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني في كل مجموعة إلى الدور الرئيسي، في حين تنتقل المنتخبات التي تحتل المركزين الثالث والرابع إلى منافسات كأس رئيس الاتحاد الدولي، حيث سيواصل المنتخب التونسي مشواره في البطولة.
ترتيب المجموعة السابعة:
* المجر: 4 نقاط / تأهلت إلى الدور الرئيسي.
* بولونيا: 4 نقاط / تأهلت إلى الدور الرئيسي.
* تونس: نقطتان / تواصل في كأس رئيس الاتحاد الدولي.
* الصين تايبيه: 0 نقطة / تواصل في كأس رئيس الاتحاد الدولي.
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