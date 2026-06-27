مونديال الوسطيات لكرة اليد: تونس تحقق فوزها الأول على الصين تايبيه وتواصل مشوارها في كأس رئيس الاتحاد الدولي

حقق المنتخب التونسي لكرة اليد للوسطيات (تحت 20 عاما) فوزه الأول في بطولة العالم المقامة بالصين، بعد تغلبه فجر السبت على منتخب الصين تايبيه بنتيجة(الشوط الأول)، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السابعة في الدور التمهيدي.وكان المنتخب التونسي قد استهل مشاركته بخسارتين أمام بولونيا بنتيجة، ثم أمام المجر بنتيجةوبهذا الفوز، أنهى المنتخب التونسي الدور الأول في المركز الثالث برصيد، خلف كل من المجر وبولونيا اللتين ضمنت كل منهما التأهل إلى الدور الرئيسي برصيد، فيما تذيل منتخب الصين تايبيه ترتيب المجموعة دون رصيد.وتنص لوائح البطولة على تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني في كل مجموعة إلى الدور الرئيسي، في حين تنتقل المنتخبات التي تحتل المركزين الثالث والرابع إلى منافسات، حيث سيواصل المنتخب التونسي مشواره في البطولة.4 نقاط / تأهلت إلى الدور الرئيسي.4 نقاط / تأهلت إلى الدور الرئيسي.نقطتان / تواصل في كأس رئيس الاتحاد الدولي.0 نقطة / تواصل في كأس رئيس الاتحاد الدولي.