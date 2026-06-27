قفصة: ملتقى إقليمي حول تعزيز الشراكات من أجل إدماج مالي وتقني أفضل لباعثي المشاريع الصغرى والمتوسّطة

نظّمت شبكة "مبادرة تونس"، يوم الجمعة، بمدينة قفصة، ملتقى إقليمي لولايات الجنوب الغربي حول تعزيز الشراكات من أجل إدماج مالي وتقني أفضل لأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وذلك بمشاركة عدد من باعثي مشاريع وهياكل التمويل وممثلين عن الإدارات الجهوية ذات العلاقة.وأفادت نائب رئيس جمعية "مبادرة تونس"، سنية محمدي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن زيارات ميدانية انتظمت أمس الخميس، في اليوم الأوّل من الملتقى، لعدد من أصحاب المشاريع الذين تمت مرافقتهم أثناء بعث مشاريعهم من قبل شبكة "مبادرة تونس"، بينما انتظمت اليوم في اليوم الثاني والأخير من التظاهرة ورشة بحضور ممثلين عن مؤسسات التمويل، حول كيفية الوصول للتمويل البديل (عبر قروض شرف دون فوائض وضمانات).وأشارت إلى أنّ هذا الملتقى ليس الأوّل من نوعه، حيث سبقه ملتقى مماثل بولاية مدنين يوم 18 جوان الجاري، ومن المبرمح أن تحتضن ولاية القيروان فعاليات مماثلة يوم 30 جوان الجاري، مبيّنة أن 60 بالمائة من المنتفعين بتمويلات ضمن "مبادرة تونس" منذ 2019 هم من النساء، بينما يبلغ عدد الشباب المنتفع 36 شابا أعمارهم أقل من 35 سنة، ما ساهم في خلق أكثر من 2000 فرصة عمل في قطاعات الخدمات والصناعة والسياحة والصناعات التقليدية.بدوره، قال المدير التنفيذي لجمعية "مبادرة قفصة"، الهادي بن سعيد، إن "خطوط التمويل التي ساهمت الجمعية في توفيرها من هياكل التمويل هي قروض شرف دون فوائض وضمانات مع مدة إمهال من 3إلى 6 أشهر، مع فترة سداد تمتد من 3 إلى 5 سنوات، مضيفا أنه منذ تأسيس الجمعية تم تمويل 200 باعث مشروع بولاية قفصة باعتمادات مالية جملية تقدّر بـ1،7 مليون دينار.ابراهيم