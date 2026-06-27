حرفيون تونسيون يتسلمون جوائز اليونسكو في إطار مشروع دعم دور الثقافة في التنمية المستدامة

تم يوم الجمعة تسليم جوائز اليونسكو في إطار مشروع دعم دور الثقافة في التنمية المستدامة، والتي منحت لسبعة حرفيين متميزين في اختصاصات تقليدية مهددة بالاندثار، تقديرا لإسهاماتهم في المحافظة على الموروث الوطني ونقل معارفه ومهاراته إلى الأجيال القادمة.وحسب بلاغ لوزارة السياحة، منحت الجوائز لكل من فاطمة الصامت في اختصاص طريزة قرقنة، ومنير السقال في اختصاص فخار قلالة "الجفّا"، ومحمد سليم الحسني في اختصاص صنع السرج وما شابهه، وشكري بن علي في اختصاص النحت والنقش على الجبس "نقشة حديدة".وشملت قائمة المكرمين أيضا عصام الصغير في اختصاص البريق والتذهيب، والأسعد الشلادي في اختصاص صنع منتجات من العود الرقيق "صنع الحصير"، وحسن الدين جبيس في اختصاص القرمود التقليدي بتستور.وأشرف على موكب تسليم الجوائز وزير السياحة سفيان تقية، بحضور شرف إحميمد، ممثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لدى الدول المغاربية، إلى جانب صادق بالسرور مدير مؤسسة الصادق بالسرور والمديرة العامة للديوان الوطني للصناعات التقليدية وممثلي المؤسسات والهياكل المعنية والحرفيين.وأكد الوزير، في كلمة بالمناسبة، أن مشروع "دعم دور الثقافة في التنمية المستدامة في تونس" يندرج في إطار استراتيجية وطنية متكاملة تقوم على تثمين التراث وتحويله إلى مورد اقتصادي مستدام وتعزيز مساهمة الصناعات التقليدية في خلق الثروة ودعم التشغيل وتحقيق التنمية الشاملة والعادلة.واستعرض أبرز الجهود التي تبذلها الدولة للنهوض بالصناعات التقليدية من خلال تطوير منظومة التكوين والتأهيل وإدماج القطاع ضمن مسارات التكوين المهني والأكاديمي وإحداث اختصاصات جديدة تستجيب لمتطلبات الأسواق والتوجهات العالمية، إلى جانب دعم الابتكار والتصميم وتثمين المواد المحلية.كما أكد أن الوزارة تواصل العمل على حماية المنتجات التقليدية التونسية عبر مختلف آليات الملكية الفكرية، من خلال تطوير تسميات المنشأ وعلامات الجودة المطابقة للمعايير الدولية بما يعزز القيمة المضافة للمنتوج الوطني ويدعم مساهمته في تنمية الصادرات.وفي سياق متصل، أشار إلى أن برامج التكوين والتأهيل والمرافقة في الصناعات التقليدية مكنت خلال سنة 2025 من تسجيل أكثر من 13 ألف منتفع بزيادة بلغت 20 بالمائة مقارنة بسنة 2024، موضحا أن هذا الجيل الجديد من المستثمرين الشبان ساهم في إضفاء ديناميكية جديدة على القطاع، من خلال تطوير التصاميم وتعزيز الابتكار وتوظيف المعارف الأكاديمية والتكنولوجيات الحديثة.وفي هذا الإطار، أشار سفيان تقية إلى الدور الذي تضطلع به مراكز الابتكار والتصميم في دعم الحرفيين وتعزيز الإبداع وتطوير المنتوج التقليدي، مؤكدا مواصلة إحداث مراكز جديدة وتدعيم المراكز القائمة، على غرار مركز الابتكار والتصميم بالقصرين الذي تم افتتاحه مؤخرا.