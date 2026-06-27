الرائد الرسمي: تسمية أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ومقررها

صدر مساء يوم الجمعة الامر المتعلق بتسمية اعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ومقررهاونشرت التسمية المذكورة بمقتضى الامر عدد 131 الصادر اليوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 64. وتضمن الامر ثلاثة فصول ، جاء في الفصل الاول منه التسميات التالية:*فاتن الجويني، قاض إداري، نائباً أولاً للرئيس.*وفاء بن عبد الصمد، قاض مالي، نائباً ثانياً للرئيس.*نجلاء السافي، ممثّلة عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، عضواً.*المعز الدريدي، ممثّلاً عن هيئة الرقابة العامة للمالية، عضواً.*الصحبي الزروقي، ممثّلاً عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، عضواً.*فراس بوجلبان، ممثّلاً عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي، عضواً.*نجيبة الزناتي، ممثّلة عن المكلف العام بنزاعات الدولة، عضواً.ونص الفصل الثاني من الامر على تسمية أحلام العكرمي، مقررةً للجنة الوطنية للصلح الجزائي.ويذكر انه تم مطلع شهر جوان الجاري تعيين القاضي علي عباس رئيسا للجنة الوطنية للصلح الجزائي.