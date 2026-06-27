ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز تصل إلى حوالي 7356 مليون دينار حتى 23 جوان 2026

بلغت ديون، حوالي، حتى، في حين ناهزت مستحقاتها غير المستخلصة لدى مختلف الحرفاء والمؤسسات العمومية والخاصةوأكد ممثلو، خلال جلسة استماع في، أن هذه الوضعية تفرض تعبئة موارد مالية واستثمارات إضافية لضمان استمرارية المؤسسة وقدرتها على إنجاز المشاريع المبرمجة.وخصصت الجلسة، التي انعقدت يوم، للنظر في مشروعي القانونين المتعلقين بالموافقة على اتفاقيتي الضمان المبرمتين لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز، الأولى معبقيمة(حوالي)، والثانية مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بصفته الجهة المعتمدة من طرف، بقيمة(حوالي).وأوضح ممثلو الشركة، وفق ما ورد على صفحةالرسمية، الخميس المنقضي، أن التمويل موضوع مشروعي القانونين يندرج ضمن، أبرم بين الدولة والشركة بتاريخ، ويتضمن جملة من الإصلاحات والأهداف الكمية الرامية إلى استعادة التوازنات المالية للمؤسسة وتحسين أدائها الفني والتجاري والحوكمي.وبيّنوا أنتمثل أحد الأعمدة الأساسية للأمن الطاقي الوطني، غير أنها تواجه، في المقابل، وضعية مالية صعبة ناجمة عن جملة من العوامل المتراكمة، أبرزها عدم تغطية التعريفات المعتمدة للكلفة الحقيقية لإنتاج الكهرباء والغاز، وتراكم مستحقات الدعم، وارتفاع المديونية، وتنامي الفاقد الطاقي، فضلاً عن تأثير تقلبات أسعار النفط وسعر صرف الدينار على كلفة الإنتاج.وأفاد ممثلو شركة، من جانب آخر، أن إنتاج الكهرباء في تونس ما يزال يعتمد بنسبة تفوقعلى الغاز الطبيعي، وأن كلفة المحروقات تمثل حواليمن كلفة إنتاج الكهرباء ومن كلفة إنتاج الغاز الطبيعي.وأوضحوا أن معدل سعر بيع الكهرباء خلال سنةلم يتجاوزللكيلوواط ساعة، مقابل كلفة إنتاج بلغت، في حين يصل معدل سعر بيع الغاز الطبيعي إلىللطن المكافئ نفط، مقابل كلفة إنتاج في حدودومن بين أبرز الأهداف المرسومة المضمنة ضمن عقد البرنامج للفترة، الترفيع في مساهمةإلىمن إنتاج الكهرباء في أفق سنةفي أفق سنة، والتقليص في كلفة التزود بالطاقة بنسبة، والحد من أعباء الدعم العمومي بما يفوق، وتحسين النتيجة الصافية للشركة بما يناهز، فضلاً عن تعبئة استثمارات خاصة تقدر بحوالي، والمساهمة في إحداث مواطن شغل جديدة والحد من الانبعاثات الكربونية.وينتظر في هذا الصدد، أن يساهم البرنامج في إدخالمن الطاقات المتجددة حيز الاستغلال، وإبرام عقود إضافية لإنتاجأخرى، فضلاً عن تحسين شبكات النقل والتوزيع والتقليص من الفاقد الطاقي الذي بلغ حوالي، منها نسبة هامة تعود إلى الاختلاس والربط غير القانوني بالشبكة، حسب المصدر ذاته.وتم التأكيد، خلال هذه الجلسة، على أن التمويل المقترح يعتمدالتي يعتمدها البنك الدولي، حيث يتم صرف الأقساط تبعاً لمدى تحقيق مؤشرات محددة مسبقاً تتعلق بتطوير الطاقات المتجددة وتحسين الأداء المالي والتشغيلي وتعزيز الحوكمة والشفافية داخل المؤسسة.وتناولت تدخلات النواب بالخصوص انعكاسات القروض الجديدة على مديونية الدولة والشركة، وجدوى الاقتراض طويل المدى، وآليات استخلاص الديون المتخلدة لدى المؤسسات العمومية والخاصة، وسبل الحد من الفاقد الطاقي ومقاومة اختلاس الكهرباء، بالإضافة إلى التطرق إلى مدى جاهزية البنية التحتية لاستيعاب المشاريع الجديدة للطاقات المتجددة.وأبرز ممثلو الحكومة وشركةفي ردودهم، أن عديد المشاريع في مجال الطاقات المتجددة أصبحت في مراحل متقدمة، وأن عقوداً لإنتاجمن الكهرباء من الطاقات المتجددة تم توقيعها بالفعل، إضافة إلى دخولحيز الاستغلال خلال سنتي، بما من شأنه دعم أمن التزود بالطاقة وتقليص التبعية للمحروقات المستوردة.وفي ختام أشغالها، اعتبرتأن مشروعي القانونين يندرجان ضمن برنامج إصلاح هيكلي شامل يستهدف تحسين أداءوتعزيز الاستثمار في الطاقات المتجددة ودعم حوكمة قطاع الطاقة وترسيخ مقومات الأمن والسيادة الطاقية للبلاد، مع التأكيد على أهمية مواصلة متابعة تنفيذ الإصلاحات المبرمجة وضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.وقررت اللجنة مواصلة النظر في مشروعي القانونين إلى حين الاطلاع علىبينوالدولة التونسية للفترة