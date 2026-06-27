زلزال بقوة أكثر من 6 درجات يضرب اليابان

وأوضح المركز أن الزلزال تم رصده عند الساعة 20:21 مساء السبت، حسب توقيت GMT على بعد 76 كلم إلى الجنوب الشرقي عن مدينة هاتشينوهي التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 230 ألف شخص.وكانت بؤرة الزلزال بعمق 32 كيلومترا.ولم ترد على الفور أي معلومات عن وجود دمار أو سقوط ضحايا بنتيجة الزلزال.وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام يابانية برصد هزة أرضية بقوة 5.6 درجة بمقياس ريختر في وسط البلاد الليلة الماضية.