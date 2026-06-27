كاس العالم 2026:إصابة صلاح قائد منتخب مصر بشد في عضلات الفخذ الخلفية

أعلن ​منتخب مصر يوم السبت ‌إصابة ‌القائد ‌محمد صلاح بشد في عضلات الفخذ الخلفية، خلال ⁠مواجهة إيران التي انتهت بالتعادل 1-1 ​في كأس العالم لكرة القدم.وغادر صلاح (34 ⁠عاما) المباراة بعد 11 دقيقة ⁠من الشوط الثاني، قبل أن يوضح حسام حسن مدرب مصر إن مهاجم ليفربول طلب الخروج بسبب تعرضه ​لإصابة.وقال منتخب مصر في بيان إن "الأشعة التي ‌خضع لها محمد صلاح... أثبتت أنه يعاني شدا ⁠في العضلات ‌الخلفية".وأضاف المنتخب أن صلاح "بدأ في تنفيذ برنامجه العلاجي" دون أن يوضح موقفه من المشاركة في مباراة دور ‌32 أمام أستراليا ⁠يوم الجمعة المقبل.وحلت مصر في المركز الثاني في ‌ترتيب المجموعة السابعة لتبلغ مرحلة خروج المغلوب لأول ‌مرة ⁠في كأس العالم.