كاس العالم 2026:إصابة صلاح قائد منتخب مصر بشد في عضلات الفخذ الخلفية
أعلن منتخب مصر يوم السبت إصابة القائد محمد صلاح بشد في عضلات الفخذ الخلفية، خلال مواجهة إيران التي انتهت بالتعادل 1-1 في كأس العالم لكرة القدم.
وغادر صلاح (34 عاما) المباراة بعد 11 دقيقة من الشوط الثاني، قبل أن يوضح حسام حسن مدرب مصر إن مهاجم ليفربول طلب الخروج بسبب تعرضه لإصابة.
وقال منتخب مصر في بيان إن "الأشعة التي خضع لها محمد صلاح... أثبتت أنه يعاني شدا في العضلات الخلفية".
وأضاف المنتخب أن صلاح "بدأ في تنفيذ برنامجه العلاجي" دون أن يوضح موقفه من المشاركة في مباراة دور 32 أمام أستراليا يوم الجمعة المقبل.
وحلت مصر في المركز الثاني في ترتيب المجموعة السابعة لتبلغ مرحلة خروج المغلوب لأول مرة في كأس العالم.
وغادر صلاح (34 عاما) المباراة بعد 11 دقيقة من الشوط الثاني، قبل أن يوضح حسام حسن مدرب مصر إن مهاجم ليفربول طلب الخروج بسبب تعرضه لإصابة.
وقال منتخب مصر في بيان إن "الأشعة التي خضع لها محمد صلاح... أثبتت أنه يعاني شدا في العضلات الخلفية".
وأضاف المنتخب أن صلاح "بدأ في تنفيذ برنامجه العلاجي" دون أن يوضح موقفه من المشاركة في مباراة دور 32 أمام أستراليا يوم الجمعة المقبل.
وحلت مصر في المركز الثاني في ترتيب المجموعة السابعة لتبلغ مرحلة خروج المغلوب لأول مرة في كأس العالم.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 331951