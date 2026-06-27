مونديال الوسطيات لكرة اليد: تونس تخوض منافسات كأس رئيس الاتحاد الدولي ضمن المجموعة الرابعة

برنامج مباريات المجموعة الرابعة



الترتيب



يخوض المنتخب التونسي لكرة اليد للوسطيات (تحت 20 عاما) منافساتضمن، بعد أن أخفق في بلوغ الدور الرئيسي لبطولة العالم المقامة بالصين منوكان المنتخب التونسي أنهى الدور التمهيدي فيضمن المجموعة السابعة، بعدما حقق فوزا علىبنتيجة، مقابل هزيمتين أمامبنتيجةوأمامبنتيجةوتنص لوائح البطولة على تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الرئيسي، فيما تنتقل المنتخبات التي تحتل المركزين الثالث والرابع إلىللمنافسة على المراكز الترتيبية.* تونس – كرواتيا (* جزر فارو – الصين تايبيه (* تونس – جزر فارو (* الصين تايبيه – كرواتيا (| المنتخب | لعب | فاز | تعادل | انهزم | فارق الأهداف | النقاط || ---------------- | ----: | ----: | ----: | ----: | -----------: | -----: |