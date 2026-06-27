مونديال الوسطيات لكرة اليد: تونس تخوض منافسات كأس رئيس الاتحاد الدولي ضمن المجموعة الرابعة
يخوض المنتخب التونسي لكرة اليد للوسطيات (تحت 20 عاما) منافسات كأس رئيس الاتحاد الدولي ضمن المجموعة الرابعة، بعد أن أخفق في بلوغ الدور الرئيسي لبطولة العالم المقامة بالصين من 24 جوان إلى 5 جويلية 2026.
وكان المنتخب التونسي أنهى الدور التمهيدي في المركز الثالث ضمن المجموعة السابعة، بعدما حقق فوزا على الصين تايبيه بنتيجة 30-17، مقابل هزيمتين أمام بولونيا بنتيجة 22-26 وأمام المجر بنتيجة 24-32.
وتنص لوائح البطولة على تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الرئيسي، فيما تنتقل المنتخبات التي تحتل المركزين الثالث والرابع إلى كأس رئيس الاتحاد الدولي للمنافسة على المراكز الترتيبية.
برنامج مباريات المجموعة الرابعة29 جوان 2026
* تونس – كرواتيا (الساعة 4:45)
* جزر فارو – الصين تايبيه (الساعة 7:00)
30 جوان 2026
* تونس – جزر فارو (الساعة 4:45)
* الصين تايبيه – كرواتيا (الساعة 7:00)
الترتيب| المنتخب | لعب | فاز | تعادل | انهزم | فارق الأهداف | النقاط |
| ---------------- | ----: | ----: | ----: | ----: | -----------: | -----: |
| تونس | 1 | 1 | 0 | 0 | +13 | 2 |
| جزر فارو | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 2 |
| كرواتيا | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| الصين تايبيه | 1 | 0 | 0 | 1 | -13 | 0 |
وكان المنتخب التونسي أنهى الدور التمهيدي في المركز الثالث ضمن المجموعة السابعة، بعدما حقق فوزا على الصين تايبيه بنتيجة 30-17، مقابل هزيمتين أمام بولونيا بنتيجة 22-26 وأمام المجر بنتيجة 24-32.
وتنص لوائح البطولة على تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الرئيسي، فيما تنتقل المنتخبات التي تحتل المركزين الثالث والرابع إلى كأس رئيس الاتحاد الدولي للمنافسة على المراكز الترتيبية.
برنامج مباريات المجموعة الرابعة29 جوان 2026
* تونس – كرواتيا (الساعة 4:45)
* جزر فارو – الصين تايبيه (الساعة 7:00)
30 جوان 2026
* تونس – جزر فارو (الساعة 4:45)
* الصين تايبيه – كرواتيا (الساعة 7:00)
الترتيب| المنتخب | لعب | فاز | تعادل | انهزم | فارق الأهداف | النقاط |
| ---------------- | ----: | ----: | ----: | ----: | -----------: | -----: |
| تونس | 1 | 1 | 0 | 0 | +13 | 2 |
| جزر فارو | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 2 |
| كرواتيا | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| الصين تايبيه | 1 | 0 | 0 | 1 | -13 | 0 |
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