السباح التونسي بلحسن بن ميلاد يحطم الرقم القياسي الوطني في سباق 50 م فراشة

حقق السباح التونسي بلحسن بن ميلاد رقما قياسيا تونسيا جديدا في سباق 50 متر فراشة، وذلك خلال بطولة فرنسا للنخبة.وسجل بن ميلاد توقيتا قدره 24.67 ثانية، محطما الرقم القياسي التونسي السابق البالغ 24.90 ثانية، والمسجل باسم البطل الأولمبي أسامة الملولي منذ دورة الألعاب العربية بالدوحة (قطر) سنة 2011.ويعكس هذا الانجاز التطور الكبير الذي تشهده السباحة التونسية، كما يؤكد الامكانيات الواعدة لبلحسن بن ميلاد المولود في 9 أوت 2005 الذي يواصل فرض اسمه بين أبرز السباحين التونسيين.يذكر أنّ السباحة التونسية تعوّل على أكثر من اسم من أجل التتويج بالمعدن النفيس في كبرى التظاهرات العالمية والأولمبية يتقدمها البطل الأولمبي أيوب الحفناوي والبطل العالمي أحمد الجوادي.