الترجي الرياضي يتعاقد مع المدير الفني البلجيكي جوال كرهاي للإشراف على الإدارة الفنية للشبان

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أعلن الترجي الرياضي التونسي عن انهاء إجراءات التعاقد مع المدير الفني البلجيكي جوال كرهاي، ليتولى الإشراف على الإدارة الفنية للشبان، وفق بلاغ اورده فريق باب سويقة اليوم السبت.

واضاف الترجي ان التعاقد مع المدير الفني البلجيكي الجديد سيكون بموجب عقد يمتد لثلاث سنوات.

وسبق لجووال كرهاي ان شغل منصب مدير مركز تربصات نادي بارادو الجزائري خلال الموسم المنقضي، كما تقلد خططا في عدد من الاندية ببلجيكا واللكسمبورغ كمسؤول عن الانتدابات في فروع الشبان فضلا عن ادارة الاكاديميات ومراكز التكوين.