JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 17:35 Tunis

الترجي الرياضي يتعاقد مع المدير الفني البلجيكي جوال كرهاي للإشراف على الإدارة الفنية للشبان

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a3ffc17476032.31010271_geihpkmqnfloj.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 27 Juin 2026 - 17:35 قراءة: 0 د, 24 ث
      
أعلن الترجي الرياضي التونسي عن انهاء إجراءات التعاقد مع المدير الفني البلجيكي جوال كرهاي، ليتولى الإشراف على الإدارة الفنية للشبان، وفق بلاغ اورده فريق باب سويقة اليوم السبت.
واضاف الترجي ان التعاقد مع المدير الفني البلجيكي الجديد سيكون بموجب عقد يمتد لثلاث سنوات.
وسبق لجووال كرهاي ان شغل منصب مدير مركز تربصات نادي بارادو الجزائري خلال الموسم المنقضي، كما تقلد خططا في عدد من الاندية ببلجيكا واللكسمبورغ كمسؤول عن الانتدابات في فروع الشبان فضلا عن ادارة الاكاديميات ومراكز التكوين.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 331930

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  22:00 Cro - Gha | beIN Sports
 WC 2026  22:00 Pan - Eng | beIN Sports
 WC 2026  00:30 Rdc - Ouz | beIN Sports
 WC 2026  00:30 Col - Por | | beIN Sports
 WC 2026  03:00 Jor - Arg | beIN Sports
 WC 2026  03:00 Alg - Aus | beIN Sports

كل الأخبار...

17:35 - الترجي الرياضي يتعاقد مع المدير الفني البلجيكي جوال كرهاي للإشراف على الإدارة الفنية للشبان
17:27 - كأس العالم 2026 : كندا تواجه جنوب إفريقيا غدا في افتتاح مباريات الدور السادس عشر
17:24 - بطولة العالم لكرة اليد الشاطئية (مباراة ترتيبية): المنتخب التونسي يفوز على نظيره الامريكي (2-1)
16:15 - مرصد "شاهد" يقدم التوصيات الأولية لمشروع مشاركة الأشخاص ذوي/ات الإعاقة في الحياة العامة
15:41 - أبرز الأحداث السياسية خلال أسبوع (من 20 الى 27 جوان 2026 )
15:26 - بيع تذاكر مهرجان الحمامات الدولي 2026 يتم إلكترونيا بداية من يوم 28 جوان
14:49 - الIACE: تسقيف أسعار اللحوم الحمراء أدى الى فقدان منظومة اللحوم الحمراء لتوازنها
14:20 - تونس تحتضن المنتدى الثالث للتعريف بمؤسسات الكوميسا يومي 29 و30جوان 2026
13:39 - سيدي بوزيد: اقتراح احداث مدرسة عليا لعلوم وتقنيات الصحة بالجهة
13:16 - خبير: تحسين جودة مياه الشبكة العمومية هو الحل الجذري للحد من بيع المياه مجهولة المصدر
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 27 جوان 2026 | 12 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:34
19:44
16:14
12:29
05:02
03:10
الرطــوبة:
% 46
Babnet
Babnet32°
31° Babnet
الــرياح:
5.44 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-25
34°-25
35°-25
35°-26
37°-25
  • Avoirs en devises 25477,1
  • (26/06)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,36557 DT
  • (26/06)
  • 1 $ = 2,96620 DT
  • Solde Compte du Trésor     (25/06)     1052,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (25/06)   29391 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>