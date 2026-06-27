البطولة العربية للتنس للفرق للبراعم دون 12 سنة: المنتخب التونسي يتوج بذهبية الفتيات وفضية الفتيان

توّج المنتخب التونسي للتنس بميدالية الذهبية واخرى فضية ضمن فعاليات البطولة العربية للفرق للبراعم دون 12 سنة، التي أقيمت بالعاصمة المصرية القاهرة من 22 إلى 26 جوان 2026.وكانت الميدالية الذهبية من نصيب فريق الفتيات، في حين احرز فريق الفتيان الميدالية الفضية.وكان فريق الفتيات المتكون من الثلاثي مريم الميلادي وخديجة بن عطية السعفي وزينب حرز الله قد فاز في الدور نصف النهائي على منتخب الجزائر 2-0 قبل أن يتغلب في النهائي على منتخب مصر بالنتيجة ذاتها.اما فريق الفتيان المتألف من الثلاثي إسكندر شيخ روحه ويوسف السلامي ويحيى دمق، فقد فاز في نصف النهائي على منتخب مصر"ب" بنتيجة 2-0، قبل أن ينهزم في النهائي أمام منتخب مصر "أ" بنتيجة 2-0.وأشرف على المنتخب الوطني المدربان معز الحشابشي للفتيات وسيف الدين بن سليمان للفتيان.