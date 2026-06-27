بن عروس: برمجة حصص مداواة بالطائرة فوق مآوي الحشرات بداية من اليوم وإلى غاية 6 جويلية المقبل

في إطار برنامج مقاومة الحشرات بالمآوي الريفية، أعلنت ولاية بن عروس عن برمجة حصص مداواة بالطائرة لمآوي الحشرات بعدد من مناطق الضاحية الجنوبية للعاصمة، وذلك خلال الفترة الممتدة من اليوم السبت 27 جوان الجاري والى غاية 6 جويلية القادم، وذلك خلال كامل اليوم.ووفق بلاغ صادر عن الولاية، فإن المناطق المعنية بالمداواة عن طريق الطائرة تشمل كلا من المنخفضات الساحلية برادس الشاطئ، والمنخفضات الساحلية والمستنقعات بين وادي مليان والمنطقة المعروفة بقمودة، وضفاف وادي مليان بين الطريق الرئيسية " ام سي 33"، ومصب الوادي (بلدية رادس)، إلى جانب ضفاف وادي معيزات بالزهراء بين الطريق الرئيسية "ام سي 33 و مصب الوادي.ودعت الولاية، في ذات البلاغ، كافة مربي النحل إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لحفظ وحماية بيوت النحل الموجودة بالمناطق المذكورة خلال اليوم الذي ستتم فيه برمجة رش المداواة واليوم الذي يليه.يذكر أنه خلال بداية الصائفة الحالية تمت برمجة حصص مداواة بالطائرة في الأماكن المذكورة خلال الفترة الممتدة من يوم 11 الى 20 جوان الحالي.