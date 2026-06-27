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قفصة: وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين في حادث مرور بالمظيلة

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Bookmark article    Publié le Samedi 27 Juin 2026 - 17:58 قراءة: 0 د, 22 ث
      
أسفر حادث اصطدام سيارتين، جدّ اليوم السبت، بالطريق المحليّة الرابطة بين مغسلتي الفسفاط 2 و3 بالمظيلة من ولاية قفصة، عن وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة استوجبت نقلهم للمستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة لتلقي الإسعافات اللّازمة، وفق ما أفاد به مدير  المستشفى رضا محمدي.

وأضاف محمدي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن الحالة الصحيّة للمصابين الخمسة مستقرة حاليا ويخضعون للمراقبة الطبيّة، موضحا أن أسباب الحادث  تعود إلى اصطدام سيارة لتهريب المحروقات وسيارة خفيفة، على حدّ قوله.

ابراهيم
 
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