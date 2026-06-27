JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 17:35 Tunis

كأس العالم 2026 : كندا تواجه جنوب إفريقيا غدا في افتتاح مباريات الدور السادس عشر

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a3ffa74f38d98.42976546_moglnjfkehipq.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 27 Juin 2026 - 17:27 قراءة: 2 د, 3 ث
      
يواجه المنتخب الكندي غدا الأحد نظيره الجنوب إفريقي على ملعب لوس أنجلوس في افتتاح منافسات الدور السادس عشر لنهائيات كأس العالم 2026 المقامة حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك وتختتم يوم 19 جويلية المقبل.

ويخوض المنتخبان الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخهما بالمونديال، حيث يطمحان إلى مواصلة مغامرتهما والتأهل إلى الدور ثمن النهائي.  


وتأهلت كندا إلى الدور السادس عشر بعدما أنهت دور المجموعات في المركز الثاني بالمجموعة الثانية خلف سويسرا برصيد 4 نقاط حيث افتتحت مشوارها في البطولة بالتعادل مع البوسنة والهرسك بهدف لمثله، ثم تغلبت على منتخب قطر بسداسية نظيفة، قبل ان تخسر أمام سويسرا بنتيجة (1 -2) في الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات.. بينما احتل منتخب جنوب إفريقيا المركز الثاني في المجموعة الأولى خلف المكسيك برصيد 4 نقاط أيضا.. حيث استهل مشواره في البطولة بالخسارة أمام المكسيك بثنائية نظيفة، ثم تعادل مع التشيك بهدف لمثله، قبل أن يحسم بطاقة العبور بفوز مهم على كوريا الجنوبية في الجولة الأخيرة بهدف دون رد.
وتنص لوائح كأس العالم 2026 على مواجهة وصيف المجموعة الأولى مع وصيف المجموعة الثانية في الدور السادس عشر، لتضع المنتخبين وجها لوجه في أولى مباريات مرحلة خروج المغلوب.

والتقى المنتخبان الجنوب إفريقي والكندي مرة واحدة سابقا، في مباراة ودية عام 2007 انتهت بفوز جنوب إفريقيا بهدفين دون رد، بينما ستكون هذه أول مواجهة رسمية بينهما.
وكان منتخب كندا خسر أيضا مباراتيه الرسميتين السابقتين أمام منتخبات إفريقية، إحداهما مواجهة أمام المغرب في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات في كأس العالم قطر 2022.
وسيصبح البلجيكي هوغو بروس، مدرب منتخب جنوب إفريقيا (74 عاما) أكبر مدرب يقود مباراة إقصائية في تاريخ كأس العالم، في مشاركته الأخيرة قبل الاعتزال.
كما برز مهاجم أيل ليماسول القبرصي، ثابيلو ماسيكو في صفوف منتخب جنوب إفريقيا بشكل لافت في البطولة خلال دور المجموعات، وكان أكثر لاعبيها تسديدا على المرمى في دور المجموعات (8 تسديدات)، وكانت محاولته المؤطرة الوحيدة كافية لمنح الفوز لمنتخب بلاده أمام كوريا الجنوبية وبالتالي التأهل إلى الدور الثاني.
ويعتبر ماسيكو واحدا من سبعة لاعبين فقط يحترفون خارج جنوب إفريقيا في القائمة التي تضم ثمانية لاعبين من كل من القطبين المحليين ماميلودي صنداونز وأورلاندو بايرتس.
أما كندا، فستصبح أول دولة مستضيفة لكأس العالم تخوض مباراة في البطولة خارج حدودها، حيث تقام المواجهة على الأراضي الأمريكية.
وأظهرت كندا مستويات جيدة في دور المجموعات، حيث سجلت ثمانية أهداف وسددت 21 كرة على المرمى، وهو أكثر بعشر تسديدات مما حققته في مشاركتيها السابقتين بالمونديال مجتمعتين.
كما ساهم مهاجم أندرلخت البلجيكي نايثن صليبا في ثلاثة أهداف لمنتخب كندا خلال مباراتين في هذا المونديال (هدف وتمريرتان حاسمتان)، وهو رقم يفوق ما حققه في أول 15 مباراة دولية له.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 331929

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  22:00 Cro - Gha | beIN Sports
 WC 2026  22:00 Pan - Eng | beIN Sports
 WC 2026  00:30 Rdc - Ouz | beIN Sports
 WC 2026  00:30 Col - Por | | beIN Sports
 WC 2026  03:00 Jor - Arg | beIN Sports
 WC 2026  03:00 Alg - Aus | beIN Sports

كل الأخبار...

17:35 - الترجي الرياضي يتعاقد مع المدير الفني البلجيكي جوال كرهاي للإشراف على الإدارة الفنية للشبان
17:27 - كأس العالم 2026 : كندا تواجه جنوب إفريقيا غدا في افتتاح مباريات الدور السادس عشر
17:24 - بطولة العالم لكرة اليد الشاطئية (مباراة ترتيبية): المنتخب التونسي يفوز على نظيره الامريكي (2-1)
16:15 - مرصد "شاهد" يقدم التوصيات الأولية لمشروع مشاركة الأشخاص ذوي/ات الإعاقة في الحياة العامة
15:41 - أبرز الأحداث السياسية خلال أسبوع (من 20 الى 27 جوان 2026 )
15:26 - بيع تذاكر مهرجان الحمامات الدولي 2026 يتم إلكترونيا بداية من يوم 28 جوان
14:49 - الIACE: تسقيف أسعار اللحوم الحمراء أدى الى فقدان منظومة اللحوم الحمراء لتوازنها
14:20 - تونس تحتضن المنتدى الثالث للتعريف بمؤسسات الكوميسا يومي 29 و30جوان 2026
13:39 - سيدي بوزيد: اقتراح احداث مدرسة عليا لعلوم وتقنيات الصحة بالجهة
13:16 - خبير: تحسين جودة مياه الشبكة العمومية هو الحل الجذري للحد من بيع المياه مجهولة المصدر
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 27 جوان 2026 | 12 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:34
19:44
16:14
12:29
05:02
03:10
الرطــوبة:
% 46
Babnet
Babnet32°
31° Babnet
الــرياح:
5.44 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-25
34°-25
35°-25
35°-26
37°-25
  • Avoirs en devises 25477,1
  • (26/06)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,36557 DT
  • (26/06)
  • 1 $ = 2,96620 DT
  • Solde Compte du Trésor     (25/06)     1052,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (25/06)   29391 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>