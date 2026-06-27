كأس العالم 2026 : كندا تواجه جنوب إفريقيا غدا في افتتاح مباريات الدور السادس عشر

يواجه المنتخب الكندي غدا الأحد نظيره الجنوب إفريقي على ملعب لوس أنجلوس في افتتاح منافسات الدور السادس عشر لنهائيات كأس العالم 2026 المقامة حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك وتختتم يوم 19 جويلية المقبل.ويخوض المنتخبان الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخهما بالمونديال، حيث يطمحان إلى مواصلة مغامرتهما والتأهل إلى الدور ثمن النهائي.وتأهلت كندا إلى الدور السادس عشر بعدما أنهت دور المجموعات في المركز الثاني بالمجموعة الثانية خلف سويسرا برصيد 4 نقاط حيث افتتحت مشوارها في البطولة بالتعادل مع البوسنة والهرسك بهدف لمثله، ثم تغلبت على منتخب قطر بسداسية نظيفة، قبل ان تخسر أمام سويسرا بنتيجة (1 -2) في الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات.. بينما احتل منتخب جنوب إفريقيا المركز الثاني في المجموعة الأولى خلف المكسيك برصيد 4 نقاط أيضا.. حيث استهل مشواره في البطولة بالخسارة أمام المكسيك بثنائية نظيفة، ثم تعادل مع التشيك بهدف لمثله، قبل أن يحسم بطاقة العبور بفوز مهم على كوريا الجنوبية في الجولة الأخيرة بهدف دون رد.وتنص لوائح كأس العالم 2026 على مواجهة وصيف المجموعة الأولى مع وصيف المجموعة الثانية في الدور السادس عشر، لتضع المنتخبين وجها لوجه في أولى مباريات مرحلة خروج المغلوب.والتقى المنتخبان الجنوب إفريقي والكندي مرة واحدة سابقا، في مباراة ودية عام 2007 انتهت بفوز جنوب إفريقيا بهدفين دون رد، بينما ستكون هذه أول مواجهة رسمية بينهما.وكان منتخب كندا خسر أيضا مباراتيه الرسميتين السابقتين أمام منتخبات إفريقية، إحداهما مواجهة أمام المغرب في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات في كأس العالم قطر 2022.وسيصبح البلجيكي هوغو بروس، مدرب منتخب جنوب إفريقيا (74 عاما) أكبر مدرب يقود مباراة إقصائية في تاريخ كأس العالم، في مشاركته الأخيرة قبل الاعتزال.كما برز مهاجم أيل ليماسول القبرصي، ثابيلو ماسيكو في صفوف منتخب جنوب إفريقيا بشكل لافت في البطولة خلال دور المجموعات، وكان أكثر لاعبيها تسديدا على المرمى في دور المجموعات (8 تسديدات)، وكانت محاولته المؤطرة الوحيدة كافية لمنح الفوز لمنتخب بلاده أمام كوريا الجنوبية وبالتالي التأهل إلى الدور الثاني.ويعتبر ماسيكو واحدا من سبعة لاعبين فقط يحترفون خارج جنوب إفريقيا في القائمة التي تضم ثمانية لاعبين من كل من القطبين المحليين ماميلودي صنداونز وأورلاندو بايرتس.أما كندا، فستصبح أول دولة مستضيفة لكأس العالم تخوض مباراة في البطولة خارج حدودها، حيث تقام المواجهة على الأراضي الأمريكية.وأظهرت كندا مستويات جيدة في دور المجموعات، حيث سجلت ثمانية أهداف وسددت 21 كرة على المرمى، وهو أكثر بعشر تسديدات مما حققته في مشاركتيها السابقتين بالمونديال مجتمعتين.كما ساهم مهاجم أندرلخت البلجيكي نايثن صليبا في ثلاثة أهداف لمنتخب كندا خلال مباراتين في هذا المونديال (هدف وتمريرتان حاسمتان)، وهو رقم يفوق ما حققه في أول 15 مباراة دولية له.